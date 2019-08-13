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Техноблог

Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали

Фото «Авторевю». Toyota Aqua может получить нового ассистента одной из первых

Toyota планирует устанавливать на свои автомобили устройства, которые сократят количество ДТП, связанных с тем, что водитель перепутал педали газа и тормоза. О том, что автопроизводитель работает над новым ассистентом, сообщило издание Yomiuri Shimbun.

Аналогичные разработки есть на рынке, но принципиальное отличие устройства Toyota в интеллектуальном алгоритме работы: оно распознает не только стену или впереди идущий автомобиль, но и «видит» пешеходов и велосипедистов.

Устройство не позволит двигателю резко набрать обороты и ускорить автомобиль при резком нажатии на педаль газа. Более того, при описанном сценарии ассистент замедлит автомобиль, даже если перед ним нет препятствий.

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Предполагается, что цена нового устройства составит около 50 тысяч иен (около 33 тысяч сомов). Опция будет доступна как для новых авто, так и для подержанных. Моделями, на которых дебютирует ассистент, станут Prius и Aqua — они наиболее популярны у пожилых людей, которые часто попадают в аварии по причине ошибочного нажатия на педаль.

Согласно статистике, с января по июль 2019 года произошло 149 ДТП с участием людей от 75 лет и старше, в 11 процентах случаев причиной стало то, что человек перепутал педали газа и тормоза. У водителей моложе 75 лет этот показатель 0,7 процента.
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