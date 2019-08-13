Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали

Toyota планирует устанавливать на свои автомобили устройства, которые сократят количество ДТП, связанных с тем, что водитель перепутал педали газа и тормоза. О том, что автопроизводитель работает над новым ассистентом, сообщило издание Yomiuri Shimbun.

Аналогичные разработки есть на рынке, но принципиальное отличие устройства Toyota в интеллектуальном алгоритме работы: оно распознает не только стену или впереди идущий автомобиль, но и «видит» пешеходов и велосипедистов.

Устройство не позволит двигателю резко набрать обороты и ускорить автомобиль при резком нажатии на педаль газа. Более того, при описанном сценарии ассистент замедлит автомобиль, даже если перед ним нет препятствий.

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Предполагается, что цена нового устройства составит около 50 тысяч иен (около 33 тысяч сомов). Опция будет доступна как для новых авто, так и для подержанных. Моделями, на которых дебютирует ассистент, станут Prius и Aqua — они наиболее популярны у пожилых людей, которые часто попадают в аварии по причине ошибочного нажатия на педаль.

Согласно статистике, с января по июль 2019 года произошло 149 ДТП с участием людей от 75 лет и старше, в 11 процентах случаев причиной стало то, что человек перепутал педали газа и тормоза. У водителей моложе 75 лет этот показатель 0,7 процента.