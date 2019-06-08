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Boeing не планировал исправлять ошибку в системе лайнера 737 MAX до 2020 года

Фото © AP Photo/Richard Drew

Авиастроительный концерн Boeing до авиакатастрофы в Индонезии в ноябре 2018 года не планировал исправлять недочеты в работе автоматических систем лайнера 737 MAX вплоть до 2020-го. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По его информации, с планами компании по модернизации Boeing 737 MAX ознакомились два американских законодателя. По их данным, компания намеревалась лишь в 2020 году исправить ошибку, из-за которой в кабине пилотов не раздавался сигнал тревоги в случае неисправности датчиков угла атаки, что могло привести к включению системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик маневренности»).

Сбой в работе этой системы, предположительно, привел к двум авиакатастрофам в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли 346 человек.

Исправлением недочета в компании занялись лишь после первой катастрофы.

AP подчеркивает: представители Boeing подтвердили, что изначально неисправность должны были устранить лишь к 2020 году, когда компания планировала начать поставки обновленной версии 737 MAX с большим количеством посадочных мест.

«Мы не смогли реализовать оповещение о некорректной работе датчика угла атаки и теперь предпринимаем шаги по исправлению данного недочета, чтобы больше такого не повторилось», — приводит агентство слова представителя авиаконцерна Гордона Джондро.

По информации Boeing, все самолеты модели 737 MAX модернизируют прежде, чем разрешат их эксплуатацию.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг признал, что на борту самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS перед тем, как они разбились. Многие страны мира приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.
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