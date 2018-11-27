Первым в мире 12 гигабайт оперативной памяти получит флагман Samsung Galaxy S10

О новом флагмане Samsung, официального представления которого ожидают в феврале 2019 года, появляется все больше подробностей. Стало известно, что Galaxy S10 получит больше оперативной памяти, чем любой ноутбук или планшет, сообщил портал GizmoChina.

Известно, что смартфон получит 6,44-дюймовый дисплей с разрешением 1440 на 2960 пикселей, ультразвуковой сканер отпечатка пальца в экране и батарею на 4000 мАч.

Главная фишка новинки — наличие 12 гигабайт оперативной памяти. Кроме того, Galaxy S10 получит один терабайт встроенной памяти.