Чемпион мира по армрестлингу: Когда заиграл гимн Кыргызстана, я не сдержал слез

Благодаря своему трудолюбию и мудрости тренеров Шахман Сулейманов быстро стал одним из ведущих армрестлеров планеты. Недавно, менее чем через четыре года после начала тренировок, он завоевал титул чемпиона мира. Каких усилий ему это стоило, кто его с этим поздравил и к чему он стремится теперь, 21-летний уроженец Бишкека рассказал 24.kg.

У нашего героя богатая биография. В 2015-м на дебютном ЧМ он занял третье место. На ЧМ-2017 завоевал «серебро» и «бронзу», а на ЧМ-2018 — «золото» и «серебро». Пятикратный чемпион Кыргызстана, чемпион Азии. Мастер спорта международного класса, лучший армрестлер КР 2017 года. Занимается в клубе Flex у наставника Мирзы Билалова.

Золотые руки

— Какие впечатления от ЧМ-2018?

— Конкуренция была серьезной — участвовали атлеты из 54 стран. Я выступал в четырех категориях. Турнир среди молодежи на левой руке в весе 60 килограммов проходил в первый день ЧМ. Мне очень хотелось первым в нашей сборной выиграть «золото» и поднять флаг Кыргызстана.

На ЧМ выбываешь после второго поражения.

Во втором круге я неожиданно уступил представителю Казахстана. Подумал: «Что происходит? Надо взять себя в руки!» И выиграл пять схваток подряд.

В полуфинале мне вновь попался тот казахстанец, но на этот раз я был сильнее.

В схватке за «золото» мне предстояло сойтись с армрестлером из Грузии. Ему повезло со жребием: на пути к финалу он не встретил ни с чьей стороны серьезного сопротивления. В моей же части турнирной сетки спортсмены были примерно равны по силам. Со всеми я рубился около минуты, и перед финалом мышцы забились. Если бы его провели сразу, думаю, я бы проиграл. Благо нам дали три часа отдыха.

Год назад, выходя на свой первый в карьере финал ЧМ, я не особо понимал, чем рискую, и уступил. С тех пор усиленно тренировался и заметно прибавил в «физике» и технике. На ЧМ-2018 не хотел проигрывать. В финале было очень трудно, мы боролись минут восемь.

После победы ликовал от радости! Когда встал на пьедестал, подняли флаг КР и заиграл наш гимн, не мог сдержать слез.

— В остальных категориях показали все, на что способны?

— На ЧМ поехал с незалеченными травмами — на обеих руках у меня поврежден локтевой сустав. А на правой еще и плечо. В финале оно разболелось и я не смог показать себя на 100 процентов. В итоге на правой руке занял второе место.

Позднее выступил среди сеньоров (взрослых): на левой руке стал пятым, а на правой — шестым. С учетом травм и отсутствия отдыха результат неплохой. С 2019-го буду выступать только во взрослой категории. Если бы ныне себя в ней не попробовал, расслабился бы. А так понял свои ошибки. Через год постараюсь победить.

Сюрприз от главных болельщиков

— Ощущали во время ЧМ поддержку соотечественников?

— Конечно. Спасибо им, что верят в нас.

Благодарен своему тренеру Мирзе Билалову, который помог мне укрепить слабые места и поддерживал морально, и товарищу по сборной Чингизу Мамакееву, подбадривавшему во время ЧМ. И, конечно, главе нашего клуба Александру Ли, который создает нам отличные условия для тренировок.

Отдельная благодарность родителям. Знаю, что они за меня молились.

— Чемпионов мира у нас принято встречать в аэропорту. Кто встретил вас после возвращения из Турции?

— Родные и друзья. Я этого не ожидал. Наш самолет приземлился в 04.10. Мне позвонил брат и сказал, что он один приехал меня встретить, а остальные спят.

На таможенном контроле была очередь. Мне было неудобно стоять с кубками и сумками. Решил подождать в кресле и пройти последним. Вдруг сотрудница аэропорта сказала: «Чемпиону можно пройти без очереди». Мне стало неудобно — там были люди старше меня. Отказался. Но она все же пропихнула меня вперед.

И вот выхожу с проверки, ожидая встретить лишь брата. А там группа близких мне людей с овациями и воздушными шариками. Было приятно.

— На ЧМ-2018 сборная КР выиграла восемь медалей. Благодаря чему наш армрестлинг на таком высоком уровне?

— Благодаря Александру Ли. Он долго был президентом нашей федерации. Как тренер воспитал много успешных спортсменов. Регулярно попадает в призеры ЧМ и подает пример другим.

Президент азиатской федерации Джеенбек Муканбетов живет в Кыргызстане и много делает для развития армрестлинга.

Каждый армрестлер в КР старается, чтобы его любимый вид спорта становился популярнее.

Наказ отца

— Как попали в армрестлинг?

— В юности ходил на борьбу и кикбоксинг, а затем три года на смешанные единоборства. В начале 2015-го наш зал временно закрыли и я записался на армрестлинг, которым уже занимался мой родственник.

Отец всегда хотел, чтобы я достиг того, чего сам желаю. Помню его реакцию на мое нынешнее увлечение: «Ты слишком часто меняешь виды спорта. Выбери какой-то один и будь в нем лучшим». Эти слова стали для меня мощной мотивацией.

В том же году я впервые выиграл чемпионат КР и мне предложили поехать на ЧМ. Не имея нужного опыта и не осознавая, что вокруг происходит, выиграл там «бронзу». Поняв, что еще слабоват, решил в 2016-м на ЧМ не ездить. С прошлого года результаты идут по нарастающей.

— Сколько времени уделяете тренировкам?

— При подготовке к большим соревнованиям — 5-6 часов в сутки четыре раза в неделю. На тренировках много работаю с железом — накачиваю мускулы. Затем обязательно растягиваю мышцы, которые тренировал, чтобы связки были эластичными и неподверженными травмам. Раз в одну-две недели провожу спарринги.

Без перерыва

— А в КР у вас много конкурентов?

— В моей категории их нет. Некоторые соперники морально проигрывают еще до выхода к столу и даже не борются. Мне это обидно. Лучше бы они не сдавались без боя.

Чтобы хоть с кем-то бороться, на чемпионате КР выступаю в весе 65 или 70 килограммов . Оппоненты там тяжелее и меня не боятся. Правда, и вероятность травмироваться выше.

— Значит, вышеназванные травмы получили на чемпионате КР?

— На тренировках: при спарринге или работе с большими весами. Хотя тренируемся мы всегда аккуратно.

Обычно локтевой сустав лечится три месяца. У меня на правой руке он поврежден уже 1,5 года. К врачам не ходил. Они бы велели сделать перерыв в тренировках. А я не мог, иначе потерял бы форму. Теперь все же уделю два месяца здоровью. Затем начну подготовку к новым стартам.

Крик победителя

— Помните свою самую трудную схватку?

— Финал чемпионата Азии-2017. Мы боролись минуты две. Я так устал, что в конце было трудно дышать. Победить помогла поддержка земляков. ЧА проходил на Иссык-Куле, и трибуны были забиты болельщиками. Ранее на здешних турнирах я такого не видел. Испытал гордость за себя и всех наших армрестлеров.

На ЧА-2017 я, кстати, тоже выступал среди молодежи и взрослых. В старшей группе стал чемпионом, а среди ровесников — вторым. Приходилось чуть ли не одновременно бороться на двух столах.

Трудным получился и финал ЧМ-2017. Мы долго рубились с соперником. Я был сильнее его, но он взял хитростью.

Фото из архива Шахмана Сулейманова. На чемпионате Азии-2017

— Как настраиваетесь на схватки?

— Слушаю музыку. Когда спокойную, а когда и тяжелый рок. Среди кыргызской музыки тоже есть очень вдохновляющая. В этот раз перед финалом ЧМ слушал композицию «Жерим Кыргызстан».

Перед выступлением испытываешь напряжение и прилив адреналина. Чтобы разрядить обстановку и лучше себя контролировать, стараюсь разок громко крикнуть.

Это фантастика

— Многим нашим молодым талантам предлагают выступать за другую страну. Вам еще не предлагали?

— В 2017-м звали в Казахстан, обещали хорошие деньги. Отказался. Я родился здесь и хочу выступать за свою страну.

— Где-то учитесь?

— На четвертом курсе экономического факультета КРСУ. После возвращения с ЧМ не спал и сразу поехал в университет. Впереди сдача курсовых и дипломных работ.

В будущем думаю открыть свой бизнес.

Фото из архива Шахмана Сулейманова. Вне состязаний

— Чем увлекаетесь, кроме спорта?

— Я домашний парень. В ночном клубе был лишь раз, и то друзья уговорили. С утра нахожусь на учебе, затем тренируюсь и еду домой. По вечерам читаю. Предпочитаю мистику и фантастику. Когда тренировок нет, уделяю чтению еще больше времени.

Любимое произведение — «Лицо страха» американского писателя Дина Кунца. Эту книгу мне пару лет назад подарил Чингиз Мамакеев. Я так восхитился, что с тех пор только Дина Кунца и читаю. Красиво пишет!