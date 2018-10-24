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Спорт

Кыргызстанки выиграли второй матч в отборе на чемпионат Азии по футболу

Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) выиграла второй матч в отборочном турнире на чемпионат Азии-2019 по футболу.

Соревнования в квалификационной группе C продолжаются в Бишкеке. 22 октября прошли поединки второго тура: Узбекистан одолел Гуам — 8:0, а ОАЭ разгромили Мальдивы — 19:0. Сборная КР отдыхала.

Сегодня в третьем туре Узбекистан не оставил шансов Мальдивам — 20:0.

Кыргызстан переиграл Гуам — 6:2. Четыре мяча в составе отечественной сборной забила Анна Зародина, по разу отличились Адинай Дуйшобаева и Ырысбек кызы Кенжебубу.

В первом туре сборная КР была сильнее команды ОАЭ. 26 октября наши футболистки сыграют с представительницами Мальдив.
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