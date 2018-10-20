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Спорт

Кыргызстанки победили на старте отбора на чемпионат Азии по футболу

Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) выиграла матч на старте отборочного турнира на чемпионат Азии-2019 по футболу.

Квалификационные соревнования в группе C начались сегодня в Бишкеке. В борьбу за путевку в следующий отборочный этап вступили сборные Кыргызстана, Гуама, Мальдивских островов, ОАЭ и Узбекистана.

В дебютном поединке Гуам со счетом 12:0 разгромил Мальдивы.

Затем на поле вышли команды ОАЭ и КР. Арабки забили гол на 59-й минуте. На 66-й Виктория Далингер сравняла счет. Еще через восемь минут Ырысбек кызы Кенжебубу вывела отечественную дружину вперед. Итог — 2:1 в пользу сборной КР.

Следующий матч кыргызстанки проведут 24 октября. Противостоять им будут представительницы Гуама.

В сентябре в Бишкеке проходил похожий турнир: за выход на ЧА-2019 боролись команды, составленные из футболисток до 16 лет.
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