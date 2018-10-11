Кыргызстанцы вновь уступили на турнире по баскетболу на юношеской Олимпиаде

Кыргызстанцы вчера уступили во втором туре состязаний по баскетболу 3×3 на юношеских Олимпийских играх, продолжающихся в Буэнос-Айресе (Аргентина). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Отечественная сборная не справилась с командой Италии — 6:21. Самыми результативными в составе стали Сыймык Эсеналиев и Денис Геращенко, набравшие по два очка.

В первом туре наши баскетболисты были слабее представителей Казахстана. Впереди еще два поединка группового этапа — с Бельгией и Латвией. Они пройдут 14 октября.