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Спорт

Спортивный календарь с 24 по 30 сентября

20-27 сентября. Чемпионат мира по дзюдо. Баку (Азербайджан)

За победу борются более 750 спортсменов из 125 стран. Кыргызстан представляют девять дзюдоистов.

21-28 сентября. Спартакиада «Ден соолук». Чолпон-Ата

Участвуют работники учебных заведений Кыргызстана. В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз коргоол, футбол и шахматы.

22-25 сентября. Чемпионат Кыргызстана по теннису. Бишкек, клуб «Тай-брейк», 10.00

Медали разыгрываются в одиночном и парном разрядах. Звание сильнейшего оспаривают игроки от 12 лет и старше.

23 сентября — 6 октября. Всемирная шахматная Олимпиада. Батуми (Грузия)

Состязания проводятся раз в два года. Сборная Кыргызстана — крепкий середняк. Ныне хочет выступить лучше, чем в 2016-м.

24-30 сентября. Международные соревнования среди мужчин по теннису. Шымкент (Казахстан)

На корты вышли около 60 спортсменов из 15 стран. В их числе кыргызстанец Кирилл Кистанов.

28-30 сентября. Чемпионат мира среди ветеранов по вольной борьбе. Скопье (Македония)

На прошлогоднем ЧМ наши спортсмены выступили успешно. Решительно настроены и в этот раз.

30 сентября. Открытое первенство Бишкека по велоспорту. Чуйская область

В программе индивидуальная гонка на время с раздельным стартом на 25 километров.

30 сентября. Соревнования «Осенний Кубок» по баскетболу 3×3. Бишкек, школа № 29, 10.00

Турнир проходит среди девушек (от 16 лет), юношей (до 18 лет) и мужчин.

30 сентября. Чемпионат Кыргызстана по велоориентированию. Бишкек, Карагачевая роща, 10.00

Состязания проводятся среди юниоров, взрослых и ветеранов. Им нужно преодолеть трассу длиной 10-12 километров, разделенную на ряд контрольных пунктов.
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