Кыргызстан занял первое место в итоговом медальном зачете III Всемирных игр кочевников.

Соревнования прошли 2-8 сентября в Иссык-Кульской области. Участвовали 1 тысяча 986 атлетов из 74 стран и 12 субъектов Российской Федерации. Они оспорили 594 медали в 37 видах спорта. По одной награде выиграли 32 страны.

Отечественные спортсмены завоевали 40 золотых, 32 серебряные и 31 бронзовую медаль.

Второе место в медальном зачете занял Казахстан (18 + 24 + 30). На третьем — Россия (17 + 12 + 27).

В десятке лучших Туркменистан, Узбекистан, Венгрия, Иран, Украина, Монголия и Турция.

На ВИК-2014 и ВИК-2016 также уверенно побеждал Кыргызстан.