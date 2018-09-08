ВИК-2018. Кыргызстанец Азамат Асакеев выиграл «золото» на турнире по самбо

Кыргызстанец Азамат Асакеев выиграл «золото» на турнире по самбо в рамках III Всемирных игр кочевников, завершающихся сегодня на Иссык-Куле.

В программу III ВИК вошло много новых видов спорта. Среди них в основном национальные единоборства разных стран. Например, сумо (Япония), ссирым (Южная Корея), монгол бох (Монголия) и гуштини милли камарбанди (Таджикистан). Россию представляло самбо.

В состязаниях участвовали 76 спортсменов из 23 команд. Медали разыгрывались в семи весовых категориях. В активе кыргызстанцев золотая, серебряная и три бронзовые награды. Единственную медаль высшего достоинства выиграл Азамат Асакеев, выступавший в весе 52 килограмма.

В остальных категориях чемпионами стали Керим Аллануров, Рахат Бяшимов (оба из Туркменистана), Давлатжон Хамроев, Бекзод Каримов (оба из Узбекистана), Есет Куанов и Руслан Жаркунбаев (оба из Казахстана).