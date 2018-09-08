23:41
USD 69.27
EUR 81.09
RUB 1.01
Спорт
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (164)

ВИК-2018. Кыргызстанец Азамат Асакеев выиграл «золото» на турнире по самбо

Фото 24.kg. Турнир по самбо на III Всемирных играх кочевников

Кыргызстанец Азамат Асакеев выиграл «золото» на турнире по самбо в рамках III Всемирных игр кочевников, завершающихся сегодня на Иссык-Куле.

В программу III ВИК вошло много новых видов спорта. Среди них в основном национальные единоборства разных стран. Например, сумо (Япония), ссирым (Южная Корея), монгол бох (Монголия) и гуштини милли камарбанди (Таджикистан). Россию представляло самбо.

В состязаниях участвовали 76 спортсменов из 23 команд. Медали разыгрывались в семи весовых категориях. В активе кыргызстанцев золотая, серебряная и три бронзовые награды. Единственную медаль высшего достоинства выиграл Азамат Асакеев, выступавший в весе 52 килограмма.

В остальных категориях чемпионами стали Керим Аллануров, Рахат Бяшимов (оба из Туркменистана), Давлатжон Хамроев, Бекзод Каримов (оба из Узбекистана), Есет Куанов и Руслан Жаркунбаев (оба из Казахстана).
Ссылка:
просмотров: 1684
Версия для печати
Материалы по теме
Борьба на лошадях, поло с мертвым козлом — New York Times о ВИК-2018
Игры кочевников закончились, а закупки продолжаются. Не оплачена гостиница
Ограбление британского атташе. Милиция не может найти преступников
Сооронбай Жээнбеков сообщил, на каких условиях Игры кочевников пройдут в Турции
Организаторы Игр кочевников не расплатились за VIP-машины
В Кыргызстане завершаются III Всемирные игры кочевников
ВИК-2018. Кыргызстан, Казахстан и Россия — лидеры в итоговом медальном зачете
На миллион сомов разбогател «великий борец» III Всемирных игр кочевников
Кыргызстан передаст Турции ледниковую воду в рамках эстафеты Игр кочевников
Всемирные игры кочевников-2018 глазами пользователей социальных сетей
Популярные новости
Криштиану Роналду спародировал журналиста за&nbsp;его спиной Криштиану Роналду спародировал журналиста за его спиной
Боец Дастан Шаршеев стал чемпионом Центральной Азии по&nbsp;кикбоксингу Боец Дастан Шаршеев стал чемпионом Центральной Азии по кикбоксингу
На&nbsp;футбольном матче между сборными Кыргызстана и&nbsp;Сирии погас свет На футбольном матче между сборными Кыргызстана и Сирии погас свет
Прямая трансляция футбольного матча между сборными Кыргызстана и&nbsp;Сирии Прямая трансляция футбольного матча между сборными Кыргызстана и Сирии
Бизнес
Сотрудники MegaCom навели порядок в&nbsp;Карагачевой роще Сотрудники MegaCom навели порядок в Карагачевой роще
O!TV: новые каналы для просмотра онлайн! O!TV: новые каналы для просмотра онлайн!
Во&nbsp;Всемирный день чистоты в&nbsp;трех филиалах ОАО &laquo;МАМ&raquo; прошел субботник Во Всемирный день чистоты в трех филиалах ОАО «МАМ» прошел субботник
Новая Акция в&nbsp;O!Store: СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Новая Акция в O!Store: СКИДКА 20 процентов на все аксессуары!