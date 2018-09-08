23:40
USD 69.27
EUR 81.09
RUB 1.01
Спорт

Бой Валентины Шевченко за титул чемпионки UFC сорван

У Валентины Шевченко сорвался бой за пояс чемпионки UFC. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

из Интернета
Фото из Интернета. Валентина Шевченко на турнире под эгидой UFC

В Далласе (США) сегодня пройдет международный турнир UFC 228 по смешанным единоборствам (ММА). В одном из главных боев должны были сойтись действующая чемпионка UFC Никко Монтано (США) и претендент на титул Валентина Шевченко (Кыргызстан).

Однако незадолго до церемонии взвешивания появилась информация, что Монтано попала в больницу и не сможет выйти на бой. Причина госпитализации не называется. Руководство UFC попыталось найти Никко замену, но безрезультатно. Так что и Валентина Шевченко на этом турнире не выступит.

UFC — ведущая международная организация, проводящая турниры среди профессионалов по ММА.
Ссылка:
просмотров: 3755
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Суу провели зрелищный турнир WEF 60 Proffight 25 по кулатуу эртаймаш
В Нарыне сразились мастера кулатуу эртаймаш
Валентина Шевченко: Между боями путешествую и стреляю из разных видов оружия
Руслан Кыдырмышев: WEF стремится в число лучших организаций по ММА в мире
Кенжебек Чекиров: Поддержка земляков помогла Тилеку Жээнбекову победить в Корее
Курманбек Байтереков: Бизнесменам в Кыргызстане стоит опекать спортсменов
Президент WEF: Тилек Жээнбеков — лучший тяжеловес в Средней Азии
Кыргызстанцы завоевали три «золота» на чемпионате Азии по ММА
Кыргызстанец выиграл бой на международном турнире по ММА в Корее
Кыргызстанец Тилек Жээнбеков выиграл бой на турнире ММА в Корее
Популярные новости
Криштиану Роналду спародировал журналиста за&nbsp;его спиной Криштиану Роналду спародировал журналиста за его спиной
Боец Дастан Шаршеев стал чемпионом Центральной Азии по&nbsp;кикбоксингу Боец Дастан Шаршеев стал чемпионом Центральной Азии по кикбоксингу
На&nbsp;футбольном матче между сборными Кыргызстана и&nbsp;Сирии погас свет На футбольном матче между сборными Кыргызстана и Сирии погас свет
Прямая трансляция футбольного матча между сборными Кыргызстана и&nbsp;Сирии Прямая трансляция футбольного матча между сборными Кыргызстана и Сирии
Бизнес
Сотрудники MegaCom навели порядок в&nbsp;Карагачевой роще Сотрудники MegaCom навели порядок в Карагачевой роще
O!TV: новые каналы для просмотра онлайн! O!TV: новые каналы для просмотра онлайн!
Во&nbsp;Всемирный день чистоты в&nbsp;трех филиалах ОАО &laquo;МАМ&raquo; прошел субботник Во Всемирный день чистоты в трех филиалах ОАО «МАМ» прошел субботник
Новая Акция в&nbsp;O!Store: СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Новая Акция в O!Store: СКИДКА 20 процентов на все аксессуары!