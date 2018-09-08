Бой Валентины Шевченко за титул чемпионки UFC сорван

У Валентины Шевченко сорвался бой за пояс чемпионки UFC. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Фото из Интернета. Валентина Шевченко на турнире под эгидой UFC

В Далласе (США) сегодня пройдет международный турнир UFC 228 по смешанным единоборствам (ММА). В одном из главных боев должны были сойтись действующая чемпионка UFC Никко Монтано (США) и претендент на титул Валентина Шевченко (Кыргызстан).

Однако незадолго до церемонии взвешивания появилась информация, что Монтано попала в больницу и не сможет выйти на бой. Причина госпитализации не называется. Руководство UFC попыталось найти Никко замену, но безрезультатно. Так что и Валентина Шевченко на этом турнире не выступит.

UFC — ведущая международная организация, проводящая турниры среди профессионалов по ММА.