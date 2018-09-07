ВИК-2018. У кыргызстанцев пять золотых медалей на турнире по борьбе на лошадях

Кыргызстанцы выиграли пять золотых медалей на турнире по эр-энишу (борьба на лошадях) в рамках III Всемирных игр кочевников, проходящих на Иссык-Куле.

Эр-эниш — один из самых интересных видов в программе ВИК. Он имеет сходство с кок-бору и борьбой на поясах и не уступает им в зрелищности. Берет истоки в древности, когда служил военным нуждам. Залог успеха в поединке — сила всадника и его скакуна.

Многие стремятся одержать чистую победу. Для этого нужно стащить соперника с лошади, чтобы он коснулся земли любой частью тела. Можно выиграть и по баллам. Их начисляют за определенные приемы. К примеру, если противник, чтобы не упасть на землю, хватается за шею коня или седло, получаешь 2 балла.

Всадники и скакуны действуют как единое целое и сообща пытаются выбить оппонентов из седла. Лошади охотно позволяют манипулировать собой для эффективных атак.

По этому виду спорта проводят чемпионаты Азии и мира.

Турнир проводился в пяти весовых категориях. Предварительные схватки состоялись 6 сентября. В них приняли участие 40 спортсменов из 12 стран, однако в финал сумели пробиться лишь представители КР и Казахстана. Сегодня отечественные спортсмены показали стопроцентный результат, выиграв пять золотых наград. Чемпионами стали Жекшенбек Турдубеков (60 кг), Бузурманкул уулу Калыбек (70 кг), Бердибек уулу Ислам (80 кг), Конокбай Баркыжоков (90 кг) и Кумушбек Кыдыралиев (свыше 90 кг).