СУМОсшедшая любовь. Чем удивит японская борьба зрителей Всемирных игр кочевников

В программу III Всемирных игр кочевников вошло несколько новых видов спорта. Среди них знаменитая японская борьба сумо. Много ли у нее последователей в Кыргызстане, какой путь она прошла, прежде чем попасть на ВИК, и чем может удивить болельщиков, 24.kg рассказал сумоист Тилек Усупов. Во всей красе

— Давно ли сумо развивается в Кыргызстане?

— С середины 1990-х. Основатель — легендарный борец-вольник Сарыгул Чекиров. Вместе с ним у истоков стояли нынешний президент Ассоциации борьбы сумо КР Айбек Чекошев, Эмиль Джамангулов, Саадан Ниязов, Тахир Янгуразов и я.

— Чья идея включить его в программу ВИК?

— Главы нашей ассоциации. На ВИК-2016 мы устраивали показательное выступление и представили наш вид во всей красе. Многим понравилось. Иностранцы пожелали, чтобы в следующий раз сумо было в программе наравне с другими видами. Оргкомитет прислушался.

— Что это даст отечественному сумо?

— Поможет сделать его популярнее. Это очень динамичная и красочная борьба, требующая от спортсмена скорости, ловкости и выносливости. Есть в ней и свои хитрости. Сумоист не обязательно должен быть гигантом. Бывают успешные поджарые борцы.

Два богатыря

— В чем особенность предстоящего турнира?

— У нас будет одна, абсолютная весовая категория. Победитель присоединится к чемпионам из других единоборств, и все они оспорят титул лучшего из лучших в номинации «Великий борец».

На сегодня участие в Играх подтвердили сумоисты из 35 стран.

— Кто представит КР на Играх?

— Алмаз Эргешов. Недавно мы с ним ездили в Китайский Тайбэй на чемпионаты Азии и мира. На ЧА оба стали третьими, а на ЧМ — пятыми. Он моложе меня — ему 38 лет, а мне 46. И тяжелее — 190 кг против 130. Поэтому ассоциация решила выставить на ВИК его. Я буду дублером.

— Как идет подготовка к ВИК?

— Скоро поедем с Алмазом на Иссык-Куль — Дирекция по неолимпийским видам спорта устраивает для нас недельные сборы. А пока готовимся своими силами. Алмаз живет и тренируется в Джалал-Абаде. Я занимаюсь в Бишкеке. Подключил к своим тренировкам молодежь, чтобы перенимала навыки.

Айбек Чекошев очень хочет, чтобы наш турнир украсил Игры, и местный спортсмен стал чемпионом. Предоставил нам зал, обеспечивает питанием. Много лет регулярно вкладывает в сумо личные средства.

Здоровое увлечение

— Сколько сегодня сумоистов в стране?

— Более 500. Они есть во всех регионах, но основная масса — в Бишкеке и Чуйской области. Среди нас таможенники, силовики, пожарные, банкиры... И масса бывших борцов. К примеру, я начинал с самбо, занимался боксом. Много лет посвятил вольной борьбе, стал мастером спорта СССР. Страна у нас маленькая, спортсмены друг друга знают. На первые турниры по сумо приглашали представителей самых разных единоборств. Так я и попал в этот вид. В 1997-м впервые поехал на ЧМ и занял пятое место.

Алмаз Эргешов тоже в прошлом вольник. Одно время жил и оттачивал спортивные навыки в Татарстане. Когда вернулся, у него проявились задатки сумоиста. На ЧМ-2015 также стал пятым.

— В некоторых видах спорта в 30 лет наступает закат карьеры. Судя по всему, в сумо не так?

— Можно и до 50 лет выступать. Организм сам подскажет, когда заканчивать. Хотя молодежь все же преобладает. Бывает, на мировой арене боремся со спортсменами вдвое моложе себя.

— Какая мотивация заниматься лично у вас?

— Для меня это своего рода наркотик. Мои родители были спортсменами, и сам я всю жизнь в этой сфере. Занимаюсь четыре-пять раз в неделю. Веду тренировки по боксу и вольной борьбе.

Воспитываю здоровых защитников Отечества. Старший сын и дочь — боксеры, младший сын — дзюдоист. Спорт — это жизнь. В здоровом теле — здоровый дух.

Фото Ассоциации борьбы сумо КР. Кыргызстанцы на чемпионате Азии-2018

В шаге от триуфма

— Выше пятого места на чемпионатах мира наши сумоисты забирались?

— Пока нет. Хотя много раз были в шаге от пьедестала. Противники у нас мощные. На ЧМ тон задают россияне, среди которых есть сумоисты весом 260 килограммов. Думаю, на следующем чемпионате при хорошей подготовке мы пробьемся в тройку лучших.

Было бы шикарно, если бы государство уделяло нам больше внимания. Среди нас несколько призеров чемпионата Азии. Но стипендию нам не платят. Получить звание мастера спорта международного класса не можем. Без этого тяжело прогрессировать.

— Тренеров хватает?

— Занятия ведут борцы греко-римского и вольного стиля и дзюдоисты. Все они профессионалы и очень стараются. Однако наставника, который бы изначально специализировался на сумо, у нас пока нет. Этот фактор в какой-то мере влияет на наши результаты.

Фото 24.kg. Молодое поколение сумоистов готово подхватить эстафету у старших

Есть идея

— Сумо теперь всегда будет в программе ВИК?

— Сделаем для этого все от нас зависящее.

— Какая польза Кыргызстану от этих Игр?

— ВИК-2014 стали самым знаменательным событием в КР за годы независимости. О стране с ее культурой и бытом и красотами Иссык-Куля узнали многие. Для развития туризма это прекрасно.

ВИК-2016 прошли на высоком уровне. Думаю, и предстоящие Игры будут успешными. Раз можем устраивать такие массовые праздники, значит, развиваемся как государство. Давайте не забывать саму идею этих соревнований. Если хотим, чтобы интерес к кочевой культуре в мире устойчиво рос, надо проводить ВИК в разных странах.