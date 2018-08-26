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Спорт

Кыргызстан показал лучший результат в истории выступлений на Азиатских играх

Кыргызстан показал свой лучший результат в истории выступлений на летних Азиатских играх.

Эти соревнования проводятся раз в четыре года. Кыргызстан участвует с 1994-го. На своей первой Азиаде страна выиграла девять медалей: четыре серебряные и пять бронзовых. На Азиаде-1998 у КР было по три «серебра» и «бронзы». В 2002-м Кыргызстан завоевал золотую, пять серебряных и шесть бронзовых медалей, и по количеству наград это было наше лучшее выступление на Азиатских играх.

На Азиаде-2006 у страны было две серебряные и шесть бронзовых наград, а спустя четыре года — «золото», по два «серебра» и «бронзы». Наконец, в 2014-м кыргызстанцы выиграли два «серебра» и четыре «бронзы».

На 18-х летних Азиатских играх, проходящих в Индонезии, наша страна всего за неделю завоевала две золотые, четыре серебряные и семь бронзовых наград. Впереди еще неделя состязаний.
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