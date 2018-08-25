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Спорт

Баскетболисты из Кыргызстана проиграли два матча на Азиатских играх

Мужская сборная Кыргызстана по баскетболу 3×3 сегодня проиграла два матча на 18-х летних Азиатских играх в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Федерации баскетбола КР
Фото Федерации баскетбола КР. Матч с участием сборной КР по баскетболу 3х3 на Азиаде-2018

В третьем туре предварительного этапа в группе B кыргызстанцы со счетом 15:22 уступили монголам. Артем Муштруев с шестью очками стал самым результативным в сборной КР.

В заключительном, четвертом туре наши баскетболисты не справилась с представителями Китайского Тайбэя — 7:21. По три очка в нашей команде набрали Омурбек Атабеков и Роман Демченко.

Напомним, в первом туре кыргызстанцы победили представителей Бангладеш, а затем уступили корейцам.

По итогам предварительного этапа отечественная дружина заняла в группе предпоследнее, четвертое место. Для выхода в четвертьфинал нужно было стать хотя бы второй.
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