Баскетболисты из Кыргызстана проиграли два матча на Азиатских играх

Мужская сборная Кыргызстана по баскетболу 3×3 сегодня проиграла два матча на 18-х летних Азиатских играх в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Фото Федерации баскетбола КР. Матч с участием сборной КР по баскетболу 3х3 на Азиаде-2018

В третьем туре предварительного этапа в группе B кыргызстанцы со счетом 15:22 уступили монголам. Артем Муштруев с шестью очками стал самым результативным в сборной КР.

В заключительном, четвертом туре наши баскетболисты не справилась с представителями Китайского Тайбэя — 7:21. По три очка в нашей команде набрали Омурбек Атабеков и Роман Демченко.

Напомним, в первом туре кыргызстанцы победили представителей Бангладеш, а затем уступили корейцам.

По итогам предварительного этапа отечественная дружина заняла в группе предпоследнее, четвертое место. Для выхода в четвертьфинал нужно было стать хотя бы второй.