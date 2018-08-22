Одна победа в двух играх. Сборная Кыргызстана по баскетболу стартовала на Азиаде

Фото Федерации баскетбола КР. Сборная Кыргызстана по баскетболу 3х3

Мужская сборная Кыргызстана по баскетболу 3х3 победила на старте летних Азиатских игр, проходящих в Индонезии. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

На предварительном этапе отечественная дружина попала в группу B. Сегодня она провела два поединка. В дебютном со счетом 10:7 одолела сборную Бангладеш. Роман Демченко, набравший пять очков, стал самым результативным в нашей команде.

Во втором матче кыргызстанцы уступили представителям Южной Кореи – 12:21. С четырьмя очками лидером сборной Кыргызстана стал Артем Муштруев.

В третьем туре группового этапа наша сборная встретится с командой Монголии, а в четвертом – с Китайским Тайбэем. Оба матча пройдут 25 августа.