Сборная Кыргызстана по волейболу проиграла второй матч на Азиаде

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу сегодня проиграла второй матч на летней Азиаде в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В заключительном втором туре предварительного этапа в группе A кыргызстанцам противостояли индонезийцы. Хозяева площадки взяли верх со счетом 3:0 (25:21, 25:17, 25:20).

В первом туре сборная Кыргызстана уступила команде Саудовской Аравии – 1:3. Не набрав очков, она занимает последнее место в группе и выбывает из борьбы за медали. Позднее выступит в утешительном турнире за 13-20 места.