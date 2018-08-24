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Спорт

Сборная Кыргызстана по волейболу проиграла второй матч на Азиаде

Фото Федерации волейбола Кыргызстана. Мужская сборная Кыргызстана по волейболу

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу сегодня проиграла второй матч на летней Азиаде в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В заключительном втором туре предварительного этапа в группе A кыргызстанцам противостояли индонезийцы. Хозяева площадки взяли верх со счетом 3:0 (25:21, 25:17, 25:20).

В первом туре сборная Кыргызстана уступила команде Саудовской Аравии – 1:3. Не набрав очков, она занимает последнее место в группе и выбывает из борьбы за медали. Позднее выступит в утешительном турнире за 13-20 места.
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