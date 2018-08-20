Сборная Кыргызстана по волейболу уступила на старте Азиатских игр

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу уступила на старте летних Азиатских игр, проходящих в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

По итогам жеребьевки отечественная команда попала в группу A к сборным Индонезии и Саудовской Аравии.

Сегодня в первом туре кыргызстанцы встречались с аравийцами. В дебютном сете сильнее были соперники — 25:18, второй выиграли наши — 25:20. Последующие два остались за аравийцами — 25:18, 25:17. Итоговый счет — 3:1 в их пользу.

С Индонезией наша сборная сразится 24 августа.