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Спорт

Сборная Кыргызстана по волейболу уступила на старте Азиатских игр

Фото Федерации волейбола Кыргызстана. Волейболисты из Кыргызстана на Азиатских играх

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу уступила на старте летних Азиатских игр, проходящих в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

По итогам жеребьевки отечественная команда попала в группу A к сборным Индонезии и Саудовской Аравии.

Сегодня в первом туре кыргызстанцы встречались с аравийцами. В дебютном сете сильнее были соперники — 25:18, второй выиграли наши — 25:20. Последующие два остались за аравийцами — 25:18, 25:17. Итоговый счет — 3:1 в их пользу.

С Индонезией наша сборная сразится 24 августа.
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