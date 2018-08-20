Сборная Кыргызстана по футболу уступила второй матч на Азиатских играх

Олимпийская сборная Кыргызстана (до 23 лет) по футболу уступила второй матч на летних Азиатских играх, продолжающихся в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня в заключительном, третьем, туре группового этапа в группе Е кыргызстанцы встречались с представителями Южной Кореи. Итоговый счет – 1:0 в пользу корейцев. Единственный мяч на 63-й минуте забил Сон Хын Мин.

В первом туре отечественная дружина проиграла сборной Малайзии, а во втором разошлась миром с командой Бахрейна. По итогам группового этапа, набрав одно очко, кыргызстанцы заняли последнее место в своем квартете. На этом они завершают выступление на Азиаде.