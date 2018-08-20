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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу уступила второй матч на Азиатских играх

Фото ФФ КР. Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу

Олимпийская сборная Кыргызстана (до 23 лет) по футболу уступила второй матч на летних Азиатских играх, продолжающихся в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня в заключительном, третьем, туре группового этапа в группе Е кыргызстанцы встречались с представителями Южной Кореи. Итоговый счет – 1:0 в пользу корейцев. Единственный мяч на 63-й минуте забил Сон Хын Мин.

В первом туре отечественная дружина проиграла сборной Малайзии, а во втором разошлась миром с командой Бахрейна. По итогам группового этапа, набрав одно очко, кыргызстанцы заняли последнее место в своем квартете. На этом они завершают выступление на Азиаде.
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