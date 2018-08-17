Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью на Азиатских играх

Олимпийская сборная Кыргызстана (до 23 лет) по футболу сегодня сыграла вничью на летних Азиатских играх, проходящих в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Во втором туре группового этапа в группе E кыргызстанцы встречались с представителями Бахрейна. На 20-й минуте бахрейнцы открыли счет, но на 59-й они же, забив в свои ворота, восстановили равновесие. На 82-й минуте Эрнист Батырканов вывел сборную КР вперед. Однако победу кыргызстанцы не удержали: на 94-й минуте, на последних секундах, соперники забили. Итог — 2:2.

Напомним, в первом туре Кыргызстан проиграл Малайзии — 1:3. В заключительном матче группового этапа, запланированном на 20 августа, отечественная дружина сразится со сборной Южной Кореи.