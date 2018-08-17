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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью на Азиатских играх

Фото ФФ КР. Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу

Олимпийская сборная Кыргызстана (до 23 лет) по футболу сегодня сыграла вничью на летних Азиатских играх, проходящих в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Во втором туре группового этапа в группе E кыргызстанцы встречались с представителями Бахрейна. На 20-й минуте бахрейнцы открыли счет, но на 59-й они же, забив в свои ворота, восстановили равновесие. На 82-й минуте Эрнист Батырканов вывел сборную КР вперед. Однако победу кыргызстанцы не удержали: на 94-й минуте, на последних секундах, соперники забили. Итог — 2:2.

Напомним, в первом туре Кыргызстан проиграл Малайзии — 1:3. В заключительном матче группового этапа, запланированном на 20 августа, отечественная дружина сразится со сборной Южной Кореи.
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