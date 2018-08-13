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Спорт

На Азиатских играх кыргызстанцы выступят в 28 видах спорта

Фото ГАМФКиС. Логотип Азиатских игр-2018

На 18-х летних Азиатских играх кыргызстанцы выступят в 28 видах спорта. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Соревнования пройдут с 18 августа по 2 сентября в Джакарте и Палембанге (Индонезия). В программе 32 олимпийских и 8 неолимпийских видов. В делегацию КР вошли 202 человека, в том числе 149 спортсменов, а также тренеры, судьи и врачи.

«С начала года команды по каждому виду спорта проходили сборы и выступали на международных стартах, готовясь к Азиаде», — отметили в ГАМФКиС.

Основная часть атлетов (140 человек) едет на игры за счет Дирекции по олимпийским видам спорта при ГАМФКиС. Из ее бюджета предусмотрено около 21 миллиона сомов. Шестьдесят два человека едут за свой счет либо на средства федераций.

Экипировку спортсменам предоставил Национальный олимпийский комитет. В ней 14 наименований, в частности, парадная и тренировочная формы. Флаг КР на церемонии открытия понесет волейболист Онолбек Каныбек уулу.

Отметим, из 28 видов, в которых выступят наши спортсмены, — 12 единоборств. Кроме того, кыргызстанцы примут участие аж в трех турнирах по командным видам: баскетболу, волейболу и футболу. Прежде такого не бывало.

Для сравнения, на Азиаде-2010 нашу страну представили 135 атлетов, а спустя четыре года — 117. Предстоящие соревнования не стоит путать с Азиатскими играми в помещениях и по боевым искусствам, которые прошли в 2017-м в Туркменистане. Это более масштабные, престижные и конкурентные состязания.
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