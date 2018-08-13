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Спорт

Кыргызстанка заняла второе место на теннисном турнире в Германии

Марины Палкиной
Фото Марины Палкиной. Ксения Палкина (слева) с партнершей на турнире в Германии

Кыргызстанка Ксения Палкина заняла второе место на международном теннисном турнире, завершившемся 12 августа в городе Хехингене (Германия). Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

В одиночном разряде отечественная теннисистка выбыла из борьбы в первом круге квалификационной сетки, уступив Катажине Питер (Польша) — 0:6, 1:6. В парном разряде Палкина играла в дуэте с Софьей Шапатавой (Грузия). На старте они одолели Елени Данилиду (Греция) и Федерику Прати (Италия) — 6:0, 6:2. В четвертьфинале были сильнее хорваток Тены Лукас и Терезы Мрдежы — 6:3, 7:5.

В полуфинале Палкина и Шапатава победили Джулию Гатто-Монтиконе (Италия) и Михаэлу Гончову (Словакия) — 6:4, 6:2. В решающем поединке кыргызско-грузинский дуэт не справился с Полиной Моновой (Россия) и Шанталь Шкамловой (Словакия) — 4:6, 3:6.
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