В Кара-Суу провели зрелищный турнир WEF 60 Proffight 25 по кулатуу эртаймаш

В городе Кара-Суу 11 августа провели международный турнир WEF 60 Proffight 25 по кулатуу эртаймаш. Об этом сообщила Федерация WEF.

Состоялось 22 зрелищных поединка с участием бойцов-профессионалов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Лишь в двух схватках судьи решали, кому из спортсменов отдать победу, а остальные завершились досрочно. Кыргызстанцы выиграли 21 бой.

Отличились Эшмамат уулу Молдо, Урмат Баишов, Бекзат Сапаров, Аскарбек уулу Нурболот (все в весе 57 кг), Жаныбек уулу Билимбек, Р.Кудайбердиев, Абдувасил уулу Алманбет (все в весе 61 кг), Жусуп уулу Токторбай, Нурманбет Аскарбаев, Рыскул уулу Руслан, Арген Талантбеков (все в весе 66 кг).Кроме того, победили Тургуналы Абдуллаев, Камбар уулу Жумадил, Данияр Колбаев, Оролбай уулу Мыктыбек (все в весе 70 кг), Али Бакиров, Мелис Тойчубеков, Темирбек уулу Жакшылык (все в категории 77 кг), Жолдош уулу Максат (80 кг), Убайдулла Токтобаев (84 кг) и Дастанбек Маматов (93 кг).