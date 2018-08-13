10:20
USD 68.19
EUR 78.12
RUB 1.02
Спорт

В Кара-Суу провели зрелищный турнир WEF 60 Proffight 25 по кулатуу эртаймаш

Фото WEF. Турнир по кулатуу эртаймаш в Кара-Суу

В городе Кара-Суу 11 августа провели международный турнир WEF 60 Proffight 25 по кулатуу эртаймаш. Об этом сообщила Федерация WEF.

Состоялось 22 зрелищных поединка с участием бойцов-профессионалов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Лишь в двух схватках судьи решали, кому из спортсменов отдать победу, а остальные завершились досрочно. Кыргызстанцы выиграли 21 бой.

Отличились Эшмамат уулу Молдо, Урмат Баишов, Бекзат Сапаров, Аскарбек уулу Нурболот (все в весе 57 кг), Жаныбек уулу Билимбек, Р.Кудайбердиев, Абдувасил уулу Алманбет (все в весе 61 кг), Жусуп уулу Токторбай, Нурманбет Аскарбаев, Рыскул уулу Руслан, Арген Талантбеков (все в весе 66 кг).
Кроме того, победили Тургуналы Абдуллаев, Камбар уулу Жумадил, Данияр Колбаев, Оролбай уулу Мыктыбек (все в весе 70 кг), Али Бакиров, Мелис Тойчубеков, Темирбек уулу Жакшылык (все в категории 77 кг), Жолдош уулу Максат (80 кг), Убайдулла Токтобаев (84 кг) и Дастанбек Маматов (93 кг).
Ссылка:
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
В Нарыне сразились мастера кулатуу эртаймаш
Валентина Шевченко: Между боями путешествую и стреляю из разных видов оружия
Руслан Кыдырмышев: WEF стремится в число лучших организаций по ММА в мире
Кенжебек Чекиров: Поддержка земляков помогла Тилеку Жээнбекову победить в Корее
Курманбек Байтереков: Бизнесменам в Кыргызстане стоит опекать спортсменов
Президент WEF: Тилек Жээнбеков — лучший тяжеловес в Средней Азии
Кыргызстанцы завоевали три «золота» на чемпионате Азии по ММА
Кыргызстанец выиграл бой на международном турнире по ММА в Корее
Кыргызстанец Тилек Жээнбеков выиграл бой на турнире ММА в Корее
Чемпион ММА Тилек Жээнбеков: Однажды брошу вызов самому Емельяненко
Популярные новости
Манас Ниязов. Секреты звезды кок-бору Манас Ниязов. Секреты звезды кок-бору
Легкоатлетка из&nbsp;Кыргызстана пробилась на&nbsp;Олимпийские игры Легкоатлетка из Кыргызстана пробилась на Олимпийские игры
Ошский EREM вышел в&nbsp;плей-офф чемпионата Азии по&nbsp;футзалу Ошский EREM вышел в плей-офф чемпионата Азии по футзалу
У&nbsp;кыргызстанцев две медали на&nbsp;чемпионате Азии по&nbsp;триатлону У кыргызстанцев две медали на чемпионате Азии по триатлону
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу