Всемирные игры кочевников. Как повар-кондитер возродил древнюю традицию кыргызов

Стрельба из традиционного лука — один из самых интересных видов состязаний, входящих в программу Всемирных игр кочевников. Самад Суеркулов увлекся ею в 2014 году и стал одной из главных фигур, отвечающих за ее развитие в Кыргызстане. Занимается сам, тренирует других, налаживает контакты с коллегами из-за границы. О красоте этого вида спорта, его значении для нашего народа и подготовке к III ВИК Самад Суеркулов рассказал ИА «24.kg».

Наш герой родился в 1976-м в Бишкеке. По образованию теолог. Всегда любил спорт, но из-за проблем со здоровьем его долго не брали в секции. В 37 лет занялся стрельбой из олимпийского лука, но вскоре сменил направление.

Талант, желание и… Интернет

— Почему бросили стрельбу из олимпийского лука?

— Не хватало времени на тренировки. Но стрелять хотелось. Поэтому увлекся традиционным луком, где график свободнее. Поначалу занимался для себя, а потом познакомился с президентом Федерации салбууруна Алмазом Акуновым. Он как раз начинал развивать стрельбу из традиционного лука в Кыргызстане и нуждался в спортсменах. Я влился в ряды федерации, стал участвовать в турнирах и привлекать к занятиям знакомых.

— В чем отличие стрельбы из традиционного лука от стрельбы из олимпийского?

— В технологии производства самого лука и, конечно, в правилах. «Олимпийцы» выступают стоя, на расстоянии 70 метров от мишени . Мы же стреляем не только стоя, но и с разворота и с колена. Расстояние до мишени в финале ВИК для мужчин — 40 метров , для женщин — 35. Есть разновидность стрельбы из традиционного лука верхом на лошади.

— Какие воспоминания от I Всемирных игр кочевников?

— Наш вид включили в программу усилиями Алмаза Акунова, который нашел спонсоров и убедил их поддержать перспективное направление. Жестких правил на турнире не было. Многие стреляли из олимпийского лука, лишенного вспомогательных средств (мушки и прицела). Я занял третье место.

Игры указали нам на недочеты. По их окончании я предложил заниматься с древними луками и сам стал их мастерить. Благо опыт был — с детства любил их делать.

Свой первый традиционный лук изготовил из арчи и сдал в Исторический музей. Таких экземпляров там не было — только фрагменты. Потом смастерил еще пять из акации, ивы и клена. Среди них образцы корейского, турецкого, монгольского и венгерского дизайна. Интересно, что венгерский идентичен кыргызскому.

Фото С.Суеркулова. Часть луков Самада Суеркулова на стадии производства

— Откуда узнали, какими должны быть луки?

— Из Интернета. Здорово помогли мне видеоролики ремесленников из Южной Кореи, где этот вид стрельбы очень популярен.

С одним экземпляром сейчас занимается мой сын, другой я в знак признания подарил президенту Федерации стрельбы из традиционного лука Южной Кореи. Два продал. Луки ручной работы ценятся: можно выручить более $1 тысячи за штуку.

В 2018-м сделал еще несколько экземпляров. Сейчас они сушатся. На это уходит от 4 до 12 месяцев.

Фото С.Суеркулова. С главой Федерации стрельбы из традиционного лука Южной Кореи

— На II Всемирных играх кочевников правила были жестче?

— Да. Допускался традиционный лук с основой из дерева или бамбука, без полочки для стрел и с натуральным оперением для них.

Президент федерации добился поддержки государства, и турнир по нашему виду спорта был организованнее, чем на I ВИК. Стран, правда, было немного, но конкуренция была серьезной. Я дошел до финала, однако медаль не выиграл. К счастью, другой кыргызстанец завоевал «золото».

Философия успеха

— Растет ли массовость вашего вида в КР?

— Благодаря Всемирным играм кочевников у многих появился интерес к нему. Если в 2014-м у нас на всю страну было 7-10 лучников, то сейчас около 40. И это только те, у кого есть собственный лук. А с учетом тех, кто научился стрелять, но еще не купил его, нас около 100.

Федерация у нас дружная. Кроме лучников, в нее входят дрессировщики беркутов и тайганов. Каждый год на Нооруз и День Победы вместе участвуем в турнирах и показательных выступлениях.

— Некоторые обыватели сомневаются: а спорт ли салбуурун? Думают, это охота, преподносимая в виде шоу.

— Те, кто им занимается, таких вопросов не задают. Он предполагает большие физические нагрузки. При этом у него своя философия. Человеку, понимающему язык животных, проще строить диалог с людьми. Салбуурун — спорт, комплексный вид охоты и гармония с природой.

В древности, отправляясь на охоту, кыргызы брали лук, тайгана и ловчую птицу и максимально повышали свой шанс на успех.

Дичь, которую не могли достать из лука, настигал пес. А что было не под силу и ему, ловил беркут.

Стрельбу из традиционного лука, охоту с птицами и собаками развивают во многих странах. Но по отдельности. И только у нас под эгидой одной федерации. Алмаз Акунов нас всех объединил. Благодаря ему ездим за рубеж. Мы многим ему обязаны.

Наши спортсмены находчивы, сильны и справедливы. Знаем, что наше увлечение салбууруном полезно для страны и ее будущего.

Без промаха

— У вас много учеников?

— Парней не очень, а девушек много. Одна из них — известная умением стрелять ногами Аида Акматова. Учил ее стрелять с рук.

Наши лучницы на редкость меткие. Наверное, это связано с историей кыргызского народа. Воительница Жаныл Мырза, главная героиня одноименного эпоса, искусно владела мечом, копьем и луком. Стреляла без промаха.

Со временем знания и навыки ученицы передадут своим детям. Это самое главное. У меня и других тренеров дети тоже занимаются стрельбой из традиционного лука.

— Зарплата хорошая?

— Моя основная работа — повар-кондитер. На это живу. Как тренер денег не получаю. Но мы, энтузиасты, за ними и не гонимся. Стремимся передать как можно большему числу земляков подзабытые традиции предков. Когда требуется, находим спонсоров. У государства многого не просим. Оно проводит ВИК, и за это спасибо.

Дипломатическая миссия

— Какое значение имеют ВИК для кыргызстанцев?

— У всех народов есть кочевые корни. Приятно, что нам первым пришла идея проводить эти соревнования. Это возможность для нас показать свои традиционные виды спорта и кочевой дух.

Я не против Олимпийских игр, но, кажется, они устаревают. Нужно что-то новое, что было бы интересно многим людям. Идея Всемирных игр кочевников в этом плане своевременна.

— Чего ждете от предстоящих Игр?

— В последние два-три года наш вид спорта в мире развивается небывалыми темпами, и III ВИК собираются посетить многие иностранные спортсмены. Думаю, турнир лучников пройдет на высшем уровне. Мы, как никогда, готовы хорошо провести его.

— Где тренируетесь?

— В поле, недалеко от дома. Условия там напоминают те, что будут в ущелье Кырчын во время Игр. Занимаюсь усиленно. Хочу выступить на турнирах по кыргызским, корейским и турецким правилам, а также в стрельбе на дальность.

По завершении лидеры всех стрелковых дисциплин определят лучшего из лучших в номинации «Великий лучник». Это одно из самых интересных новшеств предстоящих ВИК.

Чтобы быть конкурентоспособными, ездим за границу на турниры и фестивали и накапливаем международный опыт. В 2017-м был в Южной Корее и дважды в Турции. В 2018 году — в Малайзии и Башкирии. Стараюсь не только выиграть турнир, но и установить связь с коллегами, узнать об их соревнованиях и пригласить на ВИК. Выступаю в роли дипломата, и, думаю, мне это неплохо удается.

Снялся в зрелищном рекламном ролике III ВИК. Изображал в нем мастера по изготовлению луков, то есть самого себя.

На генетическом уровне

— Как вы все успеваете?

— Это непросто. У меня семья, двое детей. Скоро новый учебный год, и нужно собирать их в школу. Параллельно надо готовиться к ВИК. Ищу спонсоров, чтобы помогли прожить этот август: позаботиться о близких и подойти к Играм в оптимальной форме.

Фото ИА «24.kg». Самад Суеркулов в гостях у ИА «24.kg»

— Как долго будете выступать на турнирах?

— До глубокой старости, пока смогу удержать лук. Этот вид спорта привлекает меня и своей духовной составляющей. Для нас, мусульман, он как сунна.

Еще не встречал людей, которые не хотели бы хоть раз стрельнуть из лука. Он притягивает нас на генетическом уровне. Ведь это первый вид оружия, владению которым Бог обучил Адама. Пророк Мохаммед часто стрелял из лука и давал на этот счет наставления. Это одно из занятий, ведущих в рай.