В яблочко! Как проходил чемпионат Кыргызстана по стрельбе из лука

Сезон отпусков в разгаре, и многие спортсмены отдыхают. Но мастера стрельбы из лука не из их числа. Накануне в Бишкеке они провели чемпионат Кыргызстана.

Многие стрельбу из лука видели только в кино и воспринимают ее как нечто архаичное, свойственное древним охотникам и индейцам Дикого Запада. На деле это яркий, увлекательный вид спорта, входящий в программу Олимпийских игр с 1900 года. В КР ее развивает небольшая команда энтузиастов. Они регулярно проводят турниры у себя и успешновыступают за границей.

В соревнованиях участвовали около 50 спортсменов. Молодежь стреляла с расстояния 60 метров , взрослые — с 70. Цель очевидна: чем ближе к центру мишени попадешь, тем лучше. Необходимо орлиное зрение. У наших стрелков как раз такое. Невозмутимолупят в центральную, желтую зону, за попадание в которую дается девять очков. Легкий ветерок способен спутать все карты и идеально выпущенную стрелу снести к краю мишени. Опытные спортсмены в таких случаях делают корректировку и умудряются попасть в «яблочко». Почти ювелирное искусство!

АсельШарбекова — ведущая лучница КР. Взяла лук в руки около 10 лет назад, когда этот вид спорта у нас только начал возрождаться. Ежегодно побеждает на чемпионате страны и достойно представляет ее на международной арене. Дважды, в 2012-м и 2016-м, была в шаге от попадания на Олимпийские игры. В первом случае уступила главной сопернице за путевку на ОИ одно очко, во втором — лишь 1,5 миллиметра .

— Чем хороша стрельба из лука?

— Честностью и справедливостью: судьи не «зажимают», и все в руках спортсмена, — отметила АсельШарбекова.

— У вас хороший тренер?

— Занимаюсь у КылычбекаНурманбетова. Нас с ним воспитал общий наставник — Анатолий Холодов. К сожалению, его уже нет с нами. Благополучно работаем и воплощаем планы Анатолия Ивановича в жизнь. Иногда помогаю тренеру в плане воспитания и технической подготовки других лучников. Но больший акцент делаю на себя, чтобы хорошо подготовиться к большим чемпионатам. Новички занимаются трижды в неделю, сборники — ежедневно. А я — трижды в день, пять-шесть раз в неделю. Думаю, с третьей попытки на ОИ попаду, — сказала АсельШарбекова. — Радует, что конкуренция между нашими лучниками обостряется. Чем она выше, тем лучше для всех.

Участники чемпионата неспроста старались показать максимум своих возможностей. Разыгрывались путевки в сборную КР для участия в двух турнирах. Первый из них, в честь ТабылдыЭгембердиева, пройдет в августе в Чуйской области с участием 15 стран. Второй, чемпионат Азии, состоится в ноябре в Бангладеш. Обещает стать интересным и 2018 год, на который намечены юношеские Олимпийские и взрослые Азиатские игры.

Есть у лучников проблема — негде заниматься в холода. Летом тренируются на стадионе «Трудовые резервы», а зимой приходится арендовать помещения, например, подвалы. И инвентаря меньше, чем хотелось бы. Но самоотверженные спортсмены не сдаются и ставят перед собой амбициозные цели. «Подрастает талантливое поколение, и на ОИ-2020 может пробиться не только АсельШарбекова, — сказал ИА «24.kg»наставник сборной Кылычбек Нурманбетов. — Поборемся за путевки в командных соревнованиях среди мужчин и женщин, а также в смешанных».

«Массовость стрельбы из лука растет. За популяризацию можем поблагодарить Всемирные игры кочевников. На ВИК, правда, стреляли из традиционного лука, а у нас олимпийский, — добавил он. — Пользуясь возросшим интересом населения, скоро будем продвигать наш вид в регионах. Пока он развивается только в Бишкеке».

Медали разыгрывались в трех возрастных группах. Среди взрослых сенсации не произошло: лучшей ожидаемо стала АсельШарбекова. Второе место занял УлукбекКурсаналиев, третье — Анастасия Ермолина. Среди юниоров пьедестал почета заняли АйтурганМаматкулова, Сабина Турарова и Канатбеккызы Диана. Среди кадетов призовую тройку составили СезимаАкелеева, ЖайлообеккызыМээрим и Камилла Жапарова.