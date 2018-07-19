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Спорт

Борцы из Кыргызстана выиграли еще четыре медали на чемпионате Азии

Фото из архива UWW. Чемпионат по греко-римской борьбе

Кыргызстанцы выиграли еще четыре медали на чемпионате Азии среди юниоров по греко-римской борьбе. Об этом сообщил сайт Объединенного мира борьбы.

Как отмечается, 18 июля, во второй день континентального первенства, разыгрывалось пять комплектов наград. Отечественные борцы Халмурат Ибрагимов (67 килограммов), Бексултан Назарбаев (72 кг) и Азат Салидинов (82 кг) в своих весовых категориях взяли «серебро». У Данияра Шеримбекова (97 кг) «бронза». Лишь Таластан Канжарбек уулу (60 кг) остался без награды, но и он был близок к ней, заняв пятое место.

В первый день чемпионата наши «греко-римляне» завоевали две бронзовые медали.

Турнир по греко-римской борьбе в рамках ЧА закончился. В командном зачете сборная КР набрала 135 очков и стала третьей из 15 стран, пропустив вперед лишь представителей Ирана (225 очков) и Казахстана (147 очков).

Сегодня на ЧА начинаются состязания по женской борьбе. Чемпионат проходит в городе Нью-Дели (Индия).
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