Такое возможно лишь в Кыргызстане. Чемпиону мира по шахматам с семьей негде жить

Представить кыргызские шахматы без Ислама Байсынова невозможно. Сказать, что он ими живет, — не сказать ничего. На многих турнирах он на первых ролях: то организатор, то судья, то игрок. В 2017 году стал чемпионом Азии, а в 2018-м выиграл «золото» и «серебро» на чемпионате мира. Байсынов полон сил, амбиций и энтузиазма. Отличается редкой смекалкой даже для шахматиста. Но что скрывается за внешней легкостью, с которой он шагает по жизни? Какую цену он платит за любовь к спорту? Кто вдохновляет его на каждодневные подвиги? Об этом чемпион рассказал ИА «24.kg».

Он родился в 1980 году в Бишкеке. Молодость провел на Иссык-Куле, а сейчас живет в Токмаке. Имеет два высших образования — экономиста и тренера.

Борьба за будущее

— Вы поздно пришли в шахматы. Чем занимались до этого?

— В школе много лет был чемпионом по настольному теннису, играл в сборной Иссык-Кульской области по футболу. Потом поступил в РУОР и увлекся греко-римской борьбой. В этом деле у меня проявился большой талант: побеждал всех досрочно. Был чемпионом КР среди юношей, выигрывал международные турниры. Дружил с будущим призером Олимпиады Канатом Бегалиевым, он занимался в параллельной группе. Боролся со многими ребятами, которые потом добились больших успехов. Например, с чемпионом Азиады Данияром Кобоновым. Я и сам мог стать звездой борьбы.

— Что помешало?

— В 20 лет пришлось бросить ее из-за травмы колена.

В свое время также был музыкантом: занимался у виднейших мастеров айтыша и выступал с ними на сцене. Играл на комузе и аккордеоне, записывал песни под гитару. Так что с юности у меня жизнь насыщенная.

С базара — на мировую арену

— Не всякий борец становится шахматистом.

— Освоил шахматы в детстве, хотя всех тонкостей, конечно, не знал. Однажды на базаре увидел, как люди играли на деньги. Присоединился и всех победил. Один аксакал, впечатленный моей игрой, отвел меня в шахматный клуб. Я и там себя проявил, и мне сказали, что, если серьезно займусь, добьюсь многого.

Вскоре поехал на чемпионат города Балыкчи. Там собрались многие крепкие шахматисты, и организаторы не хотели меня допускать. Но я уговорил их, сказав: «Если проиграю, добавлю в ваш призовой фонд 1 000 сомов». Выиграл девять игр из девяти! Так и началась шахматная карьера.

На сегодня не выступал в КР лишь в Оше. В остальных областных центрах победил по нескольку раз. На чемпионате страны играл лишь дважды и лучшим пока не был. Порой готовлюсь выступить, но мне поручают судейство.

— Помните самую трудную партию?

— По итогам восьми туров ЧМ-2018 потерял шансы на «золото». Чтобы стать серебряным призером, в последнем туре должен был, минимум, сыграть вничью. Если бы уступил, занял бы пятое место. Сопернику же нужна была только победа. Я всю ночь переживал. В итоге грамотно поставил сицилианскую защиту и добился нужного результата.

Фото из архива И.Байсынова. На чемпионате мира. ОАЭ, 2012 год

— В чем особенность чемпионатов Азии и мира, где вы участвуете?

— Там играют «любители» — шахматисты с рейтингом до 2 000 очков. После ЧМ-2016, где я взял «серебро», мой рейтинг достиг 2 168. Пришлось на одном турнире уронить его до 2 000, чтобы в 2017-м вновь сразиться на любительском ЧМ.

— И такое бывает?

— На этих ЧМ участвуют шахматисты из 60 стран. Среди них немало игроков уровня гроссмейстера, специально снижающих свой рейтинг. Идут на это ради возможности выиграть заветный титул.

Сейчас мой рейтинг — 1 985 очков. Готовлюсь к поездкам в Китай на ЧА-2018 и в Мексику на ЧМ-2019. До этого побеждал на ЧА и ЧМ лишь по блицу. Это почетно, но все же не то. Хочу стать номером один по классическим шахматам. Сделав это, перейду, выражаясь терминами из единоборств, в более тяжелую весовую категорию — свыше 2 000 очков.

— За чей счет ездите за рубеж?

— Часть средств нахожу сам. Помогают Федерация шахмат КР во главе с Миланом Турпановым и мэрия Токмака.

Фото из архива И.Байсынова. На чемпионате мира-2016

Лучшая половина

— Ваша супруга Нуриса Оторбаева тоже шахматистка. Где вы познакомились?

— На Спартакиаде КР-2007, защищая честь Иссык-Кульской области. Вскоре я стал ее тренером, и мы начали вместе ездить на соревнования. Шахматы связали наши судьбы.

У Нурисы четыре высших образования. Училась в Политехе, и ее, как лучшую спортсменку, долго не хотели отпускать. Выступая за этот вуз, стала чемпионкой республиканской Универсиады 10 раз! Объехала всю страну и выиграла много престижных соревнований среди девушек, молодежи и взрослых. Это был ее звездный час. В 2010-м первой из Иссык-Кульской области получила право сыграть за КР на Всемирной шахматной олимпиаде. Могла добиться еще большего, но пропустила ряд зарубежных турниров из-за нехватки денег на дорогу. Время было кризисное.

Фото из архива И.Байсынова. Многократная чемпионка Кыргызстана по шахматам Нуриса Оторбаева

— Помните, в 2012-м Нуриса сыграла в Жогорку Кенеше с депутатом Дастаном Бекешевым?

— Устроили тот матч ради популяризации шахмат, и он принес хороший эффект.

С благотворительной целью посещали пенитенциарные учреждения в Караколе, Бишкеке и Чуйской области. Моя супруга — первая шахматистка в мире, проведшая сеанс одновременной игры с заключенными (из мужчин это делал только Анатолий Карпов). Соперники в одной из колоний были так довольны, что вручили нам свои нарды ручной работы.

Многие авторитетные издания признали Нурису лучшей спортсменкой 2012 года, поставив ее даже выше Айсулуу Тыныбековой. Супруга стала почетным гражданином Иссык-Кульской области.

У нас двое детей: дочь (4,5 года) и сын (1,5 года). Ждем третьего ребенка. В состязаниях Нуриса не участвует. Но вся жизнь впереди. Однажды вновь будем ездить на турниры вместе. Она в прекрасной форме. Когда играем, ни в чем мне не уступает.

— Фору даете?

— Уже нет. Пару раз дал и проиграл два золотых кольца. Если на кону стоит что-то, что нужно мне, выиграю обязательно. А если это нужно Нурисе, как ни стараюсь, победит она! (Смеется).

Радость труда

— Вы ведь тренируете не только супругу?

— Пятый год занимаюсь с детьми. Среди моих воспитанников — чемпионы КР, победители Кубка президента, многих республиканских и международных турниров. Адилет Жолдошмаматов, ездивший со мной на ЧМ-2018, выиграл «бронзу».

Работаю на полставки в спортшколе Токмака (там же трудится и Нуриса) и старшим тренером сборной Бишкека. А еще — куратором по развитию регионов в Федерации шахмат. Делаем с Миланом Турпановым все для подъема нашей игры в глубинке. Развожу инвентарь и устраиваю турниры в самых отдаленных местах, где они никогда не проводились. В июле у нас старты в Кара-Куле и возле Сары-Челека, в августе — в Исфане и у Сон-Куля. Позднее — около Таш-Рабата.

Наша работа приносит плоды: популярность шахмат в КР растет. Если раньше на чемпионате страны среди всех возрастов не набиралось и 100 участников, то сегодня на одном лишь детском первенстве играет тысяча ребят!

Регулярно возим детей на чемпионаты Азии и мира, чтобы набирались международного опыта. В составе делегаций и самостоятельно посетил уже около 15 стран. В этом году был в Иране и Италии. Впереди поездки в Грузию, Турцию и Казахстан.

— Проводите турниры, тренируете, играете, судите, постоянно в поездках. Откуда у вас столько энергии?

— Надо любить свое дело и трудиться на совесть. Не всегда все успеваю. В этом году взял отпуск и забыл о нем из-за работы. Когда мне сказали, что он заканчивается, удивился: «Разве я в отпуске?»

Когда выбор очевиден

— Как оказались в Токмаке?

— В 2013-м мы с Нурисой узнали о заброшенном помещении на базе токмакской спортшколы и решили открыть там шахматный клуб. Вложили в ремонт крупную сумму и оснастили его всем необходимым. Аналогов ему в КР нет. Однажды мы оттуда уйдем и оставим все государству. А пока мы там не только работаем, но и живем. Зимой там холодно, и наши дети мерзнут. Но идти нам больше некуда. А ведь могли вместо ремонта зала купить себе жилье...

— Думаю, 99 процентов людей на вашем месте так бы и сделали.

— Но тогда бы ребятишкам в Токмаке негде было заниматься шахматами. Я ни секунды не сомневался в выборе. Подумал: «Вырастим чемпионов, и, может, государство оценит наш труд».

Ныне сборная Токмака побеждает на всех турнирах. На фоне этого нам с Нурисой все чаще напоминают, что в спортшколе жить нельзя. Проще говоря, выгоняют. Хотим написать президенту, в правительство, спикеру Жогорку Кенеша и губернатору Чуйской области, чтобы помогли нам с ипотекой на квартиру. Сами получить ее не можем, так как не являемся госслужащими.

Дети в приоритете

— Как отдыхаете?

— Люблю рыбалку и всегда беру с собой в поездки удочку. Нравится удить на Сары-Челеке. Это самое красивое место из всех, что я видел.

У меня никогда не было своего тренера по шахматам. Постиг их, покупая специализированные журналы и анализируя партии Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. Из современных шахматистов особенно уважаю Фабиано Каруана (США), Магнуса Карлсена (Норвегия) и Левона Ароняна (Армения). На досуге изучаю их опыт и тактику. И, конечно, уделяю время своим детям.

Фото из архива И.Байсынова. На озере Сары-Челек

— До скольки лет собираетесь играть?

— Пока позволит здоровье. Знаю шахматистов и 70, и 90 лет. Больший упор все же делаю на воспитание учеников. Их успехи — моя главная победа.