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Спорт

Кыргызстанец Ислам Байсынов стал чемпионом Азии по шахматам

Кыргызстанец Ислам Байсынов стал чемпионом Азии среди любителей по шахматам. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

из архива И.Байсынова
Фото из архива И.Байсынова. Ислам Байсынов - чемпион Азии по шахматам

ЧА завершился сегодня в городе Чиангмай (Таиланд). В категории Open участвовали 95 спортсменов из почти 30 стран. В девяти турах Ислам Байсынов одержал шесть побед: повержены представители Таиланда, Монголии, ОАЭ и Японии. Набрав семь очков, он стал вторым в турнирной таблице. От лидера, представителя Узбекистана наш шахматист отстал на одно очко.

«А среди игроков с рейтингом до 2000 я занял первое место», - отметил Ислам Байсынов.
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