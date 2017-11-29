Кыргызстанец Ислам Байсынов стал чемпионом Азии по шахматам

Кыргызстанец Ислам Байсынов стал чемпионом Азии среди любителей по шахматам. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

Фото из архива И.Байсынова. Ислам Байсынов - чемпион Азии по шахматам

ЧА завершился сегодня в городе Чиангмай (Таиланд). В категории Open участвовали 95 спортсменов из почти 30 стран. В девяти турах Ислам Байсынов одержал шесть побед: повержены представители Таиланда, Монголии, ОАЭ и Японии. Набрав семь очков, он стал вторым в турнирной таблице. От лидера, представителя Узбекистана наш шахматист отстал на одно очко.

«А среди игроков с рейтингом до 2000 я занял первое место», - отметил Ислам Байсынов.