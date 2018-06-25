Еще одна блестящая победа. Боксер Азат Усеналиев выиграл «золото» в Монголии

Кыргызстанец Азат Усеналиев победил на международном турнире по боксу. Об этом сообщила азиатская конфедерация данного вида спорта.

Фото ИА «24.kg». Азат Усеналиев перед поездкой в Монголию

В городе Улан-Баторе завершились состязания Ulanbaatar Cup-2018. Участвовали боксеры из Ирана, Казахстана, Китая, Кореи, КР, Таиланда и других стран.

Азат Усеналиев выступал в весовой категории 52 килограмма. По ходу состязаний он победил представителей Северной Кореи и Монголии, а в финале одолел серебряного призера чемпионата мира среди молодежи Ли Хисопа (Южная Корея). Преимущество кыргызстанца было настолько велико, что противник отказался доводить бой до конца.

Ранее Азат Усеналиев выиграл «золото» на двух турнирах в России. Благодаря кому и чему ему удалось набрать отменную форму, чемпион рассказал ИА «24.kg».