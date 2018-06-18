Спортивный календарь с 18 по 24 июня

14 июня — 15 июля. Чемпионат мира по футболу. Россия

Участвуют 32 сборные. На предварительном этапе их разделили на восемь групп. Расписание соревнований можно узнать здесь, проверить свои познания в истории мировых первенств — здесь.

18-23 июня. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Шымкент (Казахстан)

В мужской части турнира за победу бьются около 50 игроков из 12 стран. В их числе представитель Кыргызстана Кирилл Кистанов.

18-24 июня. Международные соревнования среди женщин по теннису. Фергана (Узбекистан)

На корты вышли более 40 спортсменок из 11 стран. Среди них кыргызстанка Ксения Палкина.

18-28 июня. Международный шахматный фестиваль. Иссык-Кульская область

Соревнования проводятся каждый год. В этот раз за доски уселись около двухсот шахматистов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

19-22 июня. Международные соревнования «Кубок Иссык-Куля» по кикбоксингу. Иссык-Кульская область

Ожидается участие сильнейших молодых мастеров данного единоборства из Кыргызстана и ближнего зарубежья.

21, 22 июня. Кубок Азии среди кадетов по дзюдо. Иссык-Кульская область

За победу в нескольких весовых категориях борются около двухсот спортсменов из 13 стран.

22-27 июня. Международный фестиваль единоборств «Жемчужина Кыргызстана». Иссык-Кульская область

В программе турниры по нескольким боевым искусствам, включая кикбоксинг, тайский бокс и ушу-саньда.

23 июня. Горный марафон Tien-Shan Trail Race. Иссык-Кульская область

Запланированы забеги на 3, 10, 21 и 42 километра. Цели состязаний — популяризация горного туризма и демонстрация красот кыргызской природы.

23 июня. Чемпионат Кыргызстана среди команд Лиги матерей по волейболу. Бишкек

Турнир проводят впервые. Участвуют команды из столицы и регионов.

23, 24 июня. Кубок Азии среди юниоров по дзюдо. Иссык-Кульская область

Участвуют 160 дзюдоистов из восьми стран. Как и на турнире среди кадетов, кыргызстанцы тут одни из главных фаворитов.

23, 24 июня. Чемпионат Кыргызстана по картингу, третий этап. Токмак

Медали по традиции разыгрывают в нескольких гоночных классах — в зависимости от возраста участников и мощности двигателей.

23-28 июня. Спартакиада работников государственных органов Кыргызстана. Бишкек

Еще одни ежегодные состязания. В программе 15 видов спорта. Игры проходят в двух категориях: среди силовиков и гражданских структур.