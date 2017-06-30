На Иссык-Куле прошел международный шахматный фестиваль

В Чолпон-Ате 29 июня завершился международный шахматный фестиваль «Иссык-Куль-2017». Об этом ИА «24.kg» сообщил его организатор Дамиль Токтогонов.

По его словам, в состязаниях участвовали 150 спортсменов из КР, Казахстана, России, Таджикистана и Турции. «Фестиваль прошел в 17-й раз. Его массовость и география растут. Было время, когда участвовали 10 человек. В этот раз, помимо шахматных баталий, была культурная программа, участники играли в футбол, катались на теплоходе. Шахматный праздник удался!» — сказал Дамиль Токтогонов.

В турнире А тройку призеров составили Руслан Съездбеков, Олег Пахомеев и Тилек Тыкырбашев. В турнире B в своих возрастных категориях сильнейшими стали Айжан Съездбекова, Дияр Пахирдинов, Элдияр Орозбаев, Нурсултан Сакибаев и Арзыбек Съездбеков. Среди девочек победили Даулет Анандамэй, Яна Карташова, Жибек Иманберлинова, Айиза Орозбекова, Адэми Кенжебаева, Айдай Мусабекова и Айгуль Малайканова.