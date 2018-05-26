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Спорт

У кыргызстанцев два «золота» на танцевальном турнире в Оренбурге

У кыргызстанцев два «золота» на международном турнире «Весенний блеск-2018» по спортивным бальным танцам. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

ФТС КР
Фото ФТС КР. Арина Барвенко и Тимур Вагизов

Состязания прошли в Оренбурге с участием 800 дуэтов из Казахстана, Кыргызстана и России. «Наши спортсмены показали замечательный результат, выиграв две золотые, серебряную и две бронзовые награды», — отметили в федерации.

У Тимура Вагизова и Арины Барвенко первое место в категориях «молодежь, латиноамериканская программа, С-класс» и «взрослые + молодежь, латиноамериканская программа, В-класс». А в категории «молодежь, европейская программа, С-класс» они третьи.

Кроме того, дуэт Бекжан Тойчубеков — Алана Садабаева в различных категориях завоевал серебряную и бронзовую награду. Еще две пары танцоров из КР вышли в финал, до призового места им не хватило лишь немного.
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