«Алга» прокомментировала информацию о массовой драке на чемпионате КР по футболу

Команда «Алга» (Бишкек) прокомментировала информацию о массовой драке в матче чемпионата Кыргызстана по футболу. Официальное заявление опубликовали на сайте клуба.

Как сообщается, 20 мая на стадионе города Канта после матча «Алги» с ошским «Алаем» произошел инцидент.

«Появившаяся в СМИ и социальных сетях информация о массовой драке между футболистами двух клубов после финального свистка недостоверна, — отметили в «Алге». — Инцидент на бытовой почве спровоцирован словесной перепалкой между футболистом «Алая» Алиа Силлой и неизвестным лицом, не являющимся болельщиком или сотрудником «Алги». Необдуманные и агрессивные действия игрока «Алая» во время матча, а также сразу после него повлекли за собой массовую драку. В ней участвовало неопределенное число неизвестных лиц и игроков «Алая». Сотрудники правоохранительных органов и служба охраны стадиона пытались пресечь ее. Игроки и сотрудники «Алги» в драке не участвовали».

«В связи со сложившейся ситуацией руководство нашей команды выражает озабоченность. В первую очередь нас беспокоит здоровье и безопасность игроков гостевой команды, — сказали в «Алге». — При подготовке к этому матчу мы выполнили все рекомендации и требования регламента Топ-лиги-2018».

«Призываем Дисциплинарный комитет Федерации футбола и Футбольную лигу детально оценить действия Алиа Силлы во время и после матча во избежание повторения подобных инцидентов, — призвали в «Алге». — Данный конфликт не имеет никакого регионального характера. Попытки деления на регионы нашим клубом осуждаются».

Напомним, матч завершился со счетом 1:1. Чуть ранее «Алаю» в чемпионате КР присудили шесть поражений.