11:49
USD 68.45
EUR 80.82
RUB 1.11
Спорт

Спортивный календарь с 21 по 27 мая

22-25 мая. Кубок мира по конному спорту, второй этап. Бишкек, конноспортивная школа

Участвуют спортсмены из Центральноазиатской лиги. Первый этап прошел месяц назад в Ташкенте.

 

22-26 мая. Международные соревнования Bishkek Open по теннису. Бишкек

Медали разыгрываются в одиночном и парном разрядах среди юношей и девушек. Участвует около 100 спортсменов из 12 стран.

 

23-26 мая. Международные соревнования по рукопашному бою. Бишкек

Турнир приурочен ко Дню пограничника. Ожидается участие бойцов из Кыргызстана и ближнего зарубежья.

 

24 мая. Международные соревнования M-1 Challenge 92 по смешанным единоборствам. Санкт-Петербург (Россия)

В программе 10 схваток с участием бойцов-профессионалов из десяти стран. В весовой категории до 65,8 килограмма бьются Бусурманкул Абдибаит уулу (Кыргызстан) и Саба Болаги (Германия).

 

24-27 мая. Чемпионат Азии и Океании по современному пятиборью. Чонбури (Таиланд)

Одна из главных целей турнира — розыгрыш лицензий для участия в предстоящих юношеских Олимпийских играх. У кыргызстанцев неплохие шансы завоевать их.

 

26 мая. Международные соревнования по тогуз-коргоолу. Бишкек, ТЦ Bishkek Park, 11.00

Турнир приурочен ко Дню защиты детей, проходит под девизом «Достояние нации». Одна из главных целей — популяризация этой увлекательной логической игры.

 

27 мая. Соревнования Spring Cup по баскетболу 3×3. Бишкек, HopeAcademy, 10.00

Традиционные состязания проходят среди парней и девушек в категориях до 18 лет и старше.

 

27 мая. Соревнования по маунтинбайку. Горный массив за селом Орто-Сай, 10.00

Борьба за победу идет в дисциплине «байкер-кросс» — одной из самых интересных в этом экстремальном виде велогонок.
Ссылка:
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Спортивный календарь с 14 по 20 мая
Спортивный календарь с 7 по 13 мая
Спортивный календарь с 30 апреля по 6 мая
В горах и на равнине. Как и где развлечься велосипедистам Бишкека
Спортивный календарь с 23 по 29 апреля
Боксер из Кыргызстана победил на турнире в Казахстане
Спортивный календарь с 16 по 22 апреля
Боксера из Кыргызстана признали лучшим в России
Спортивный календарь с 9 по 15 апреля
Три «золота» на турнире по боксу в Казахстане — у кыргызстанцев
Популярные новости
Чемпионка по&nbsp;таэквондо: с&nbsp;турнира&nbsp;&mdash; на&nbsp;конкурс красоты Чемпионка по таэквондо: с турнира — на конкурс красоты
Чиновники и звезды шоу-бизнеса сразились на спортивной площадке Чиновники и звезды шоу-бизнеса сразились на спортивной площадке
Бусурманкул Абдибаит уулу: На&nbsp;турнире M-1 Challenge по&nbsp;ММА покажу красивый бой Бусурманкул Абдибаит уулу: На турнире M-1 Challenge по ММА покажу красивый бой
Гимнастки из&nbsp;Кыргызстана стали победительницами турнира в&nbsp;России Гимнастки из Кыргызстана стали победительницами турнира в России
Бизнес
14&nbsp;дней до&nbsp;подведения первых итогов акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 14 дней до подведения первых итогов акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
&laquo;Cash Back в&nbsp;подарок&raquo; от&nbsp;MegaCom: возврат денег абонентам гарантирован! «Cash Back в подарок» от MegaCom: возврат денег абонентам гарантирован!
Скидки 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;честь открытия новых O!Store Скидки 20 процентов на аксессуары в честь открытия новых O!Store
Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу &laquo;Апрель&raquo; Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу «Апрель»