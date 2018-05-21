Спортивный календарь с 21 по 27 мая

22-25 мая. Кубок мира по конному спорту, второй этап. Бишкек, конноспортивная школа

Участвуют спортсмены из Центральноазиатской лиги. Первый этап прошел месяц назад в Ташкенте.

22-26 мая. Международные соревнования Bishkek Open по теннису. Бишкек

Медали разыгрываются в одиночном и парном разрядах среди юношей и девушек. Участвует около 100 спортсменов из 12 стран.

23-26 мая. Международные соревнования по рукопашному бою. Бишкек

Турнир приурочен ко Дню пограничника. Ожидается участие бойцов из Кыргызстана и ближнего зарубежья.

24 мая. Международные соревнования M-1 Challenge 92 по смешанным единоборствам. Санкт-Петербург (Россия)

В программе 10 схваток с участием бойцов-профессионалов из десяти стран. В весовой категории до 65,8 килограмма бьются Бусурманкул Абдибаит уулу (Кыргызстан) и Саба Болаги (Германия).

24-27 мая. Чемпионат Азии и Океании по современному пятиборью. Чонбури (Таиланд)

Одна из главных целей турнира — розыгрыш лицензий для участия в предстоящих юношеских Олимпийских играх. У кыргызстанцев неплохие шансы завоевать их.

26 мая. Международные соревнования по тогуз-коргоолу. Бишкек, ТЦ Bishkek Park, 11.00

Турнир приурочен ко Дню защиты детей, проходит под девизом «Достояние нации». Одна из главных целей — популяризация этой увлекательной логической игры.

27 мая. Соревнования Spring Cup по баскетболу 3×3. Бишкек, HopeAcademy, 10.00

Традиционные состязания проходят среди парней и девушек в категориях до 18 лет и старше.

27 мая. Соревнования по маунтинбайку. Горный массив за селом Орто-Сай, 10.00

Борьба за победу идет в дисциплине «байкер-кросс» — одной из самых интересных в этом экстремальном виде велогонок.