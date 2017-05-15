Кыргызстанцы победили на международном турнире по баскетболу

Кыргызстанцы победили на международном турнире Spring Cup по баскетболу 3×3 (стритболу). Об этом сообщает сайт 3×3planet.com.

По его данным, соревнования завершились в Бишкеке. Среди юношей (до 18 лет) за победу боролись 16 команд из Кыргызстана, Казахстана, России и США. Вначале прошел групповой этап, затем плей-офф. Первое место заняла сборная КР, одолевшая в финале команду Full House (КР) — 10:9. Третьей в итоговом протоколе стала сборная КР-2.

Кроме того, состоялся турнир среди девушек (до 20 лет) с участием восьми команд из Кыргызстана и Казахстана. В решающем поединке казахстанки со счетом 11:9 победили местный коллектив ExciTers. На третьем месте оказался еще один отечественный клуб «Гиннес-29».