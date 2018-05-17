Сборная Кыргызстана по футболу идет 75-й в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Кыргызстана по футболу сохранила 75-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА, опубликовавшая сегодня обновленный рейтинг.

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

В мировой табели о рангах 211 команд. Первую тройку по-прежнему составляют Германия (1 544 очка), Бразилия (1 384) и Бельгия (1 346).

Сборная Кыргызстана (424 очка), как и месяцем ранее, идет 75-й. Это ее наивысшая позиция в истории. За последние 1,5 месяца отечественная дружина не провела ни одного поединка. 29 мая в Баку она сыграет товарищеский матч с командой Азербайджана (126-е место в рейтинге ФИФА).

В следующий раз рейтинг выйдет 7 июня, накануне чемпионата мира.