Кыргызстанцы выиграли семь медалей в первый день чемпионата Азии по самбо

У кыргызстанцев уже семь медалей на чемпионате Азии по самбо. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Турнир начался 11 мая в городе Улан-Баторе (Монголия). Медали разыгрываются среди юношей, юниоров и взрослых. В первый день отечественные бойцы завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Чемпионом стал Расулбек уулу Бексултан, выступавший на турнире по боевому самбо в весе 57 кг. Остальные наши медалисты бились на турнире по спортивному самбо. Серебряными призерами в своих категориях стали Иманбек Тентиев и Элдос Масиев. «Бронзу» взяли Нургазы Жанбосунов, Аман Батырбеков, Байгазы Султангазиев и Олжаз Маратов.

ЧА завершится 13 мая.