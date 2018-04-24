У кыргызстанцев семь золотых медалей на турнире по пятиборью в Алматы

У кыргызстанцев семь золотых медалей на международном турнире по современному пятиборью. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

По его словам, в Алматы завершился традиционный мемориал Амангельды Иманова. «Это турнир с богатой историей — проводится с 1970-х. Раньше его призеры автоматически попадали в сборную СССР, — рассказал Виктор Мальцев. — В этот раз за победу боролись около 170 участников из Казахстана и КР. Мы возили 30 спортсменов, которые выиграли семь золотых и пять бронзовых наград».

Среди мужчин Родион Хрипченко в различных категориях взял два «золота», а Руслан Клюкин и Константин Протасенко — по одному. Также у Кыргызстана первое место в командном зачете. Бронзовыми призерами стали Темирлан Айтимбетов, Илья Мягких и Тилек Исабеков.

В женской части состязаний Екатерина Тарева выиграла две золотые медали, а Татьяна Швайберова и Зарина Кудайбердиева — по одной «бронзе».

«Мы довольны результатами наших атлетов. Они достойно противостояли хозяевам турнира, — отметил Виктор Мальцев. — В мае собираемся на молодежный чемпионат Азии. Продолжаем борьбу за путевки на юношеские Олимпийские игры».