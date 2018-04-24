19:52
USD 68.47
EUR 83.80
RUB 1.11
Спорт

У кыргызстанцев семь золотых медалей на турнире по пятиборью в Алматы

Фото В.Мальцева. Турнир по верховой езде на мемориале А.Иманова

У кыргызстанцев семь золотых медалей на международном турнире по современному пятиборью. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

По его словам, в Алматы завершился традиционный мемориал Амангельды Иманова. «Это турнир с богатой историей — проводится с 1970-х. Раньше его призеры автоматически попадали в сборную СССР, — рассказал Виктор Мальцев. — В этот раз за победу боролись около 170 участников из Казахстана и КР. Мы возили 30 спортсменов, которые выиграли семь золотых и пять бронзовых наград».

Среди мужчин Родион Хрипченко в различных категориях взял два «золота», а Руслан Клюкин и Константин Протасенко — по одному. Также у Кыргызстана первое место в командном зачете. Бронзовыми призерами стали Темирлан Айтимбетов, Илья Мягких и Тилек Исабеков.

В женской части состязаний Екатерина Тарева выиграла две золотые медали, а Татьяна Швайберова и Зарина Кудайбердиева — по одной «бронзе».

«Мы довольны результатами наших атлетов. Они достойно противостояли хозяевам турнира, — отметил Виктор Мальцев. — В мае собираемся на молодежный чемпионат Азии. Продолжаем борьбу за путевки на юношеские Олимпийские игры».
Ссылка:
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанка выиграла два «золота» на чемпионате Казахстана по пятиборью
Чемпионат Кыргызстана по пятиборью: спортсменам жара не страшна!
В Бишкеке определили сильнейших пятиборцев
Пятиборцы из Кыргызстана завоевали 11 медалей на турнире в Казахстане
Успехи кыргызстанцев на домашнем чемпионате Азии по пятиборью
Клаус Шорман: Чемпионат Азии по пятиборью – исторический момент для Кыргызстана
В Кыргызстан на чемпионат Азии по пятиборью собрались спортсмены из 13 стран
В Бишкеке прошел международный турнир по пятиборью памяти Юрия Хоришко
Кыргызстанцы стали десятыми на ЧМ по современному пятиборью
Спортсмен из Кыргызстана пробился в финал чемпионата мира по современному пятиборью
Популярные новости
Команда мечты. Как отец восьмерых детей воспитал шахматистов-чемпионов Команда мечты. Как отец восьмерых детей воспитал шахматистов-чемпионов
Антонина Шевченко отстояла титул чемпионки мира по&nbsp;тайскому боксу Антонина Шевченко отстояла титул чемпионки мира по тайскому боксу
Дарья Маслова выиграла полумарафон в&nbsp;Душанбе Дарья Маслова выиграла полумарафон в Душанбе
Кыргызстанец выиграл бой на&nbsp;турнире по&nbsp;ММА в&nbsp;Италии Кыргызстанец выиграл бой на турнире по ММА в Италии
Бизнес
Кому нужны деньги Федерации профсоюзов Кому нужны деньги Федерации профсоюзов
Beeline продолжает традиционную акцию &laquo;Помним!&raquo; Beeline продолжает традиционную акцию «Помним!»
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботники в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботники в Бишкеке и Оше
В&nbsp;I&nbsp;квартале 2018 года аэропорт &laquo;Манас&raquo; обслужил более 795 тысяч пассажиров В I квартале 2018 года аэропорт «Манас» обслужил более 795 тысяч пассажиров