Пловец из Кыргызстана завоевал лицензию на Олимпийские игры

Кыргызстанец Владислав Шулико завоевал лицензию на летние юношеские Олимпийские игры-2018. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Как отмечается, Владиславу Шулико 18 лет. Занимается плаванием в СДЮСШОР «Дельфин» у наставника Александра Заваринского. Многократный победитель и призер международных соревнований, чемпион и рекордсмен КР среди взрослых.

Накануне в Москве на лицензионном чемпионате России он установил новый рекорд КР на дистанции 100 метров баттерфляем (55,52 секунды), на полсекунды побив предыдущий и выполнив норматив для попадания на ОИ.

Юношеская Олимпиада пройдет в октябре в Аргентине. Ранее путевку туда выиграл еще один наш пловец — Денис Петрашов.