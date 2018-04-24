13:10
USD 68.47
EUR 83.80
RUB 1.11
Спорт

Пловец из Кыргызстана завоевал лицензию на Олимпийские игры

Кыргызстанец Владислав Шулико завоевал лицензию на летние юношеские Олимпийские игры-2018. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Как отмечается, Владиславу Шулико 18 лет. Занимается плаванием в СДЮСШОР «Дельфин» у наставника Александра Заваринского. Многократный победитель и призер международных соревнований, чемпион и рекордсмен КР среди взрослых.

Накануне в Москве на лицензионном чемпионате России он установил новый рекорд КР на дистанции 100 метров баттерфляем (55,52 секунды), на полсекунды побив предыдущий и выполнив норматив для попадания на ОИ.

Юношеская Олимпиада пройдет в октябре в Аргентине. Ранее путевку туда выиграл еще один наш пловец — Денис Петрашов.
Ссылка:
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане определились чемпионы страны по плаванию
Спортивный календарь с 19 по 25 марта
Пловец Денис Петрашов выиграл две медали в Словакии
Австралиец в возрасте 99 лет установил мировой рекорд по плаванию
«Золото» и «серебро» на международном турнире по пятиборью — у кыргызстанцев
Денис Петрашов завоевал два «золота» на международных соревнованиях по плаванию
Кыргызстанец выиграл два «золота» на международном турнире по плаванию
В Бишкеке впервые провели соревнования по триатлону в помещении
В Бишкеке прошли соревнования на Кубок Кыргызстана по плаванию
Кыргызстанка победила на международном турнире по плаванию
Популярные новости
Команда мечты. Как отец восьмерых детей воспитал шахматистов-чемпионов Команда мечты. Как отец восьмерых детей воспитал шахматистов-чемпионов
Антонина Шевченко отстояла титул чемпионки мира по&nbsp;тайскому боксу Антонина Шевченко отстояла титул чемпионки мира по тайскому боксу
Дарья Маслова выиграла полумарафон в&nbsp;Душанбе Дарья Маслова выиграла полумарафон в Душанбе
Кыргызстанец выиграл бой на&nbsp;турнире по&nbsp;ММА в&nbsp;Италии Кыргызстанец выиграл бой на турнире по ММА в Италии
Бизнес
Beeline продолжает традиционную акцию &laquo;Помним!&raquo; Beeline продолжает традиционную акцию «Помним!»
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботники в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботники в Бишкеке и Оше
В&nbsp;I&nbsp;квартале 2018 года аэропорт &laquo;Манас&raquo; обслужил более 795 тысяч пассажиров В I квартале 2018 года аэропорт «Манас» обслужил более 795 тысяч пассажиров
Кто может выиграть в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; 700 тысяч сомов за&nbsp;денежные переводы? Кто может выиграть в «Бакай Банке» 700 тысяч сомов за денежные переводы?