Кыргызстанец выиграл путевку на юношескую Олимпиаду-2018. Об этом сообщила Федерация плавания КР.

По ее данным, в Бресте (Беларусь) 26—29 апреля проходит открытый чемпионат страны по плаванию. Наш пловец Денис Петрашов на дистанции 100 метров брассом завоевал серебряную награду (результат — 1 минута 3,35 секунды) и лицензию на ОИ-2018.

Третьи юношеские Олимпийские игры пройдут 6—18 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина). Для Петрашова это будут вторые ОИ в карьере. В 2016-м 16-летний спортсмен выступил на взрослой Олимпиаде.