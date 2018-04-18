День рождения Бишкека отметили турниром по хоккею

В Бишкеке подвели итоги международного турнира «Кубок мэра» по хоккею с шайбой, посвященного 140-летию города. Об этом ИА «24.kg» сообщили в администрации Городского катка.

За победу боролись восемь команд из Бишкека, Нарына, Алматы, Шымкента и Москвы. Они сыграли по круговой системе. В итоге первое место занял клуб «Алматы». На втором оказалась «Алга Бишкек 1», на третьем — «Стрижи» (Казахстан).

Отметим, за «Алгу Бишкек 1» выступал юный, но уже известный Нуртемир Сулайманов.

В качестве почетного гостя турнир посетил российский хоккеист, дважды бронзовый призер чемпионата мира Александр Харитонов.