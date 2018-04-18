10:29
USD 68.89
EUR 85.31
RUB 1.13
Спорт

День рождения Бишкека отметили турниром по хоккею

В Бишкеке подвели итоги международного турнира «Кубок мэра» по хоккею с шайбой, посвященного 140-летию города. Об этом ИА «24.kg» сообщили в администрации Городского катка.

За победу боролись восемь команд из Бишкека, Нарына, Алматы, Шымкента и Москвы. Они сыграли по круговой системе. В итоге первое место занял клуб «Алматы». На втором оказалась «Алга Бишкек 1», на третьем — «Стрижи» (Казахстан).

Отметим, за «Алгу Бишкек 1» выступал юный, но уже известный Нуртемир Сулайманов.

В качестве почетного гостя турнир посетил российский хоккеист, дважды бронзовый призер чемпионата мира Александр Харитонов.
Ссылка:
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
«Дордой» стал чемпионом Кыргызстана по хоккею
Российские и казахские хоккеистки зажигательно сплясали на льду и в раздевалке
От хоккея до ушу. Как дети депутатов штурмуют спортивные высоты
Кыргызстанцы стали вторыми по итогам Кубка вызова Азии по хоккею
Сборная Кыргызстана разгромила команду Индии на Кубке вызова Азии по хоккею
Сборная Кыргызстана крупно проиграла в третьем туре Кубка вызова Азии по хоккею
Сборная Кыргызстана по хоккею выиграла второй матч на Кубке вызова Азии
Канадские фанаты забросали хоккеистов 24 тысячами плюшевых медведей
Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила соперника на старте Кубка вызова Азии
Кыргызстанский художник создал картину звезды НХЛ Овечкина из ниток и гвоздей
Популярные новости
Кикбоксер с&nbsp;модельной внешностью: как Алина Камалова стала звездой спорта Кикбоксер с модельной внешностью: как Алина Камалова стала звездой спорта
Известный комментатор Виктор Гусев обратился к&nbsp;сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу Известный комментатор Виктор Гусев обратился к сборной Кыргызстана по футболу
Девушка с&nbsp;железными кулаками. Как Шахриза Халилова стала лучшим бойцом мира Девушка с железными кулаками. Как Шахриза Халилова стала лучшим бойцом мира
Рекорд: сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу поднялась на&nbsp;40&nbsp;позиций в&nbsp;рейтинге ФИФА Рекорд: сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 40 позиций в рейтинге ФИФА
Бизнес
MegaCom приглашает на&nbsp;грандиозный веломарш в&nbsp;городе&nbsp;Ош MegaCom приглашает на грандиозный веломарш в городе Ош
Новая услуга от&nbsp;БТА Банка: перевод с&nbsp;карты на&nbsp;карту Новая услуга от БТА Банка: перевод с карты на карту
Цвети, мой город! Цвети, мой город!
Максимальная эффективность рекламы в&nbsp;аэропортах Кыргызстана Максимальная эффективность рекламы в аэропортах Кыргызстана