«Алга» крупно победила во втором туре чемпионата Кыргызстана по футболу

«Алга» крупно победила во втором туре чемпионата Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

Как отмечается, 12 апреля в рамках национального первенства прошло два поединка. «Алга» со счетом 5:1 разгромила «Кара-Балту». В ее составе Иван Филатов сделал хет-трик, по разу отличились Санжар Туракулов и Сердарали Атаев. За «Кара-Балту» забил Кубанычбек Куренкеев.

«Нефтчи» одолел «Илбирс» — 2:0. Отличились Олександр Игнатенко и Умидулло Иминов.

Фото ИА «24.kg». Положение команд в турнирной таблице

Ранее «Дордой» во втором туре обыграл «Академию». В заключительном поединке тура 15 апреля встретятся «Абдыш-Ата» и «Алай».