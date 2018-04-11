«Дордой» победил во втором туре чемпионата Кыргызстана по футболу

Столичный «Дордой» сегодня победил во втором туре чемпионата Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В поединке, прошедшем в Бишкеке, «Дордой» встречался с ошской «Академией». За «Дордой» забили Кайрат Жыргалбек уулу (14-я минута), Амир Гурбани (50-я минута) и Бекжан Сагынбаев (68-я и 75-я минута). В составе «Академии» отличился Сардорбек Соибов (69-я минута). Итог — 4:1.

Фото ИА «24.kg». Положение команд в турнирной таблице

После победы «Дордой» единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата. «Академия» занимает последнее место. 12 апреля пройдут еще два матча второго тура: «Нефтчи» — «Илбирс», «Алга» — «Кара-Балта».