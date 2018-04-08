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Спорт

«Дордой» стал чемпионом Кыргызстана по хоккею

Клуб «Дордой» стал чемпионом Кыргызстана по хоккею с шайбой.

В этом сезоне за победу в чемпионате боролись семь клубов. В программе было три тура. Первые два прошли ранее в Нарыне. По их итогам четыре сильнейшие команды получили право сыграть в финальном туре.

Решающий тур состоялся 5-8 апреля в Бишкеке. В поединке за третье место клуб «Кенешские пилоты» (Нарынская область) со счетом 9:0 одолел «Чолпон-Ату».

В матче за «золото» бились «Дордой» (Нарын) и «Кыргыз Темир Жолу» (Бишкек). В первом периоде «Дордой» владел преимуществом, однако следующие два прошли в упорной борьбе. В результате «Дордой» взял верх (6:5) и, как и в 2017-м, занял первое место. В его составе отличились Михаил Чувалов (трижды), Владимир Носов (дважды) и Денис Попов. За «Кыргыз Темир Жолу» забили Юрий Журавлев, Адиль Качкынбаев (оба по два раза) и Саламат Тыналиев.
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