Мотокросс на Кубок Содружества: максимальный экстрим

Кубок Содружества по мотокроссу постепенно становится в Кыргызстане одним из самых ожидаемых спортивных событий весны. Накануне в Чуйской области прошел его второй этап.

Не повезло с погодой: было прохладно, а в середине состязаний начался дождь. Зрителей собралось меньше, чем в 2017-м. Но посмотреть было на что.

Гонка проходила в девяти категориях. Участвовали мотоциклы с объемом двигателя 50, 65, 85, 125, 250 и 500 кубических сантиметров. В зависимости от категории на заезд давали от семи до 20 минут.

Трасса длиной около 900 метров включает не менее 20 трамплинов, несколько скоростных участков и крутых поворотов. В трамплинах вся суть мотокросса. Некоторые позволяют пролететь по воздуху солидное расстояние. Концентрация должна быть на пределе — зазевавшись, можно разбиться. Без опыта езды по такому ландшафту преодолеть даже один круг нереально.









На старт вышли около ста любителей экстрима из Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана. Среди них представители нескольких поколений мотоциклистов. Самым юным — лет восемь, возрастным — за 50. Малыши ехали на небольших мотоциклах, матерые байкеры — на мощных.

Один из лучших гонщиков Кыргызстана и СНГ, 47-летний Вячеслав Дудченко, к примеру, выступал с сыном.

«Увлекаюсь мотокроссом 34 года, а в этих состязаниях участвую третий год. Сыну сейчас 13, в гонках с восьми лет, — рассказал он ИА «24.kg». — Это мое хобби, занятие для души».









В 2018-м в розыгрыш кубка впервые включили класс мотоциклов с колясками. Их пока немного, но они привносят в гонки свою изюминку.

В коляске — то ли штурман, то ли просто пассажир. Ему не позавидуешь: ехать приходится стоя или сидя на корточках, крепко вцепившись руками в поручень. Риск выпасть из коляски при прыжке с трамплина немаленький.









Иностранцы приехали мастеровитые. Особенно россияне. Из Таджикистана один участник — Абдусаид Азимов.

«В мотокроссе лет 10. В Таджикистане занимаю первые-вторые места, а на международном уровне сегодня выступаю впервые. Рассчитываю на победу, — сказал он журналистам. — Трассу попробовал: отличная и опасная. У нас даже близко таких нет».









Самым старшим участником соревнований был 59-летний Михаил Тимофеев — отец олимпийца Евгения Тимофеева. Много лет увлекается горными лыжами, а мотоциклами — пятый год.

«Между ними и горными лыжами нет большой разницы. Такой же экстрим, такая же борьба нервов, скорости, — говорит он. — Мотокросс довольно опасен. Я много раз падал, ломался. Но все равно его люблю. Он не дает затухнуть запалу адреналина, когда нет возможности ездить на горных лыжах».

— Дорогое удовольствие?

— Хороший, бывший в употреблении мотоцикл, стоит в среднем $5-6 тысяч.





«Проводим гонки в третий раз. Всего Кубок Содружества-2018 состоит из четырех этапов. Первый прошел в Шымкенте, и по его итогам Вячеслав Дудченко лидирует в своей категории», — сказал журналистам один из организаторов состязаний, глава Сообщества мотоциклистов Кыргызстана Аскат Сеитбеков.

— Бывают у участников травмы?

— Да. Чтобы изучить трассу, спортсмены проходят тренировочные заезды. Однако во время гонки у них кипит адреналин, и они могут совершить ошибку.

На наших глазах лишь два байкера выпали из мотоцикла. И те вскоре поднялись и продолжили гонку.

По уровню проведения, масштабности и зрелищности аналогов этим состязаниям в Кыргызстане почти нет. Единственное — из-за особенностей ландшафта многие яркие моменты остаются вне поля зрения болельщиков. Чтобы ничего не пропустить, надо ходить вокруг трассы, пробираясь через овраги и заросли, вдыхая пыль. Так что и болельщики без экстрима не остаются.