Таэквондисты завоевали 10 медалей на международном турнире в России

Кыргызстанцы завоевали 10 медалей на международном турнире по таэквондо ITF, прошедшем в Югорске (Россия). Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Темирлан Тагайбаев.

В состязаниях участвовали более 450 спортсменов из 15 регионов России, а также девять кыргызстанцев (представители СДЮШОР по национальным и прикладным видам спорта) — воспитанники Сергея Фаустова и Темирлана Тагайбаева.

На счету отечественных бойцов две золотые, шесть серебряных и две бронзовые награды. Высшую ступень пьедестала почета в возрастной группе 14–15 лет в весовой категории до 50 килограммов занял Кирилл Дрозденко. Среди бойцов 16–17 лет в весе свыше 85 кг первенствовал Алексей Дерявкин.

У Карлыгаш Фаткулиной два «серебра» (в программах «туль» и «спарринг»). У Эмира Сабырова, Эрлана Маматканова, Руслана Ильясова и Марлена Бечелова — по одному «серебру». Бронзовыми призерами в своих категориях стали Азиз Дуйшенбеков и Николай Андреев.