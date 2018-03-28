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Спорт

У кыргызстанцев две медали на Кубке мира по самбо

Кыргызстанцы выиграли две медали на Кубке мира по самбо. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Традиционный турнир проходил в Москве. Его посвятили памяти одного из основоположников самбо — Анатолия Харлампиева. За победу в двух разделах боролись около трехсот спортсменов из 30 стран.

В разделе «боевое самбо» доминировала сборная РФ, завоевавшая восемь золотых и одну бронзовую медаль. Сборная КР c «серебром» и «бронзой» на шестом месте.

В весовой категории 74 килограмма Аскаралы уулу Актай в 1/2 финала одолел Владимира Берга (Германия), а в решающей схватке не справился с Муратом Тляруковым (РФ). В весе 62 кг Алтынбек уулу Аманат в полуфинале уступил Казбеку Супыгалиеву (Казахстан) и в итоговом протоколе стал третьим.
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