У кыргызстанцев две медали на Кубке мира по самбо

Кыргызстанцы выиграли две медали на Кубке мира по самбо. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Традиционный турнир проходил в Москве. Его посвятили памяти одного из основоположников самбо — Анатолия Харлампиева. За победу в двух разделах боролись около трехсот спортсменов из 30 стран.

В разделе «боевое самбо» доминировала сборная РФ, завоевавшая восемь золотых и одну бронзовую медаль. Сборная КР c «серебром» и «бронзой» на шестом месте.