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Спорт

Чемпионат Кыргызстана по карате: с прицелом на Азиатские игры

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Чемпионат Кыргызстана по карате-до WKF

Карате-до WKF — одно из самых перспективных единоборств в Кыргызстане. Участники чемпионата республики, прошедшего 24-25 марта в Бишкеке, это ярко продемонстрировали.

В отличие от полноконтактных направлений, где друг друга лупят что есть мочи, в карате-до WKF оценивается техника выполнения приемов. Соперника не нужно «вырубать». Но надо показать, что ты можешь это сделать. За удар ногой в голову начисляют три балла, в живот — два. За удар рукой — один балл. Сопровождаются атаки, как правило, характерным криком.

Направление гуманное, но небезобидное. Пропуская удары, участники мужского турнира то и дело корчились от боли.

В 2016-м карате-до WKF включили в программу Олимпийских игр. У его последователей во многих странах появилась новая цель в жизни. На турнирах любого уровня бьются с большим энтузиазмом. Кыргызстанцы не исключение.

— За победу борются около двухсот спортсменов из всех областей КР, — сообщил ИА «24.kg» исполнительный директор Федерации карате-до, президент клуба «Кейхацу» Дмитрий Казанов. — Уровень участников растет. Особенно с Иссык-Куля и из Джалал-Абада.

— За счет чего идет рост?

— Мы стали больше ездить на соревнования. Например, каратистам с юга хорошо, что открылась граница с Узбекистаном. Выступая там, набираются опыта. Кроме того, у нас появились международные судьи. Они в курсе всех новшеств карате и передают знания ученикам.

Медали разыгрывались среди кадетов (14-15 лет), юниоров (16-17 лет), молодежи (18-20 лет) и взрослых. Кадетов и юниоров отбирали на чемпионат Азии, который пройдет в мае в Японии. «Хоть и далеко, надеемся, сможем туда съездить. Хотелось бы большей поддержки со стороны государства, — отметил Дмитрий Казанов. — Немало интересных турниров у взрослых. В июне в Иордании пройдет чемпионат Азии, в ноябре в Испании — чемпионат мира. Главный старт сезона, Азиатские игры, пройдут в августе в Индонезии. Несколько спортсменов могут добиться хорошего результата. Например, Гянжали Абасов и Адилет Шадыканов, входящие в сотню лучших мирового рейтинга».

Высокий класс 23-летнего Гянжали Абасова виден невооруженным глазом. На прошлогоднем чемпионате Азии он выиграл «бронзу» и с оптимизмом смотрит в будущее.

«В карате с 11 лет. Занялся им по примеру соседей, а до того увлекался футболом, — поведал ИА «24.kg» Гянжали Абасов. — Чемпионат КР уже выигрывал раз шесть. Был чемпионом Центральной Азии. В 2018-м хочу показать себя на ЧМ, ЧА и Азиатских играх. Мечтаю выступить на Олимпиаде».

Зрелищные бои показал и 19-летний Рафаэль Акбаров. Выиграл все хладнокровно и уверенно. Небольшой, юркий, техничный.

«Раньше он занимался у меня, а затем поступил в Бишкеке в университет и стал тренироваться в клубе «Кейхацу», — сказал ИА «24.kg» тренер Павел Бондаренко из Кара-Балты. — На всех турнирах хорошо себя проявляет. Недавно в Австрии на соревнованиях серии А он прошел три круга. Победил серба, англичанина и бразильца. Возлагаем на него большие надежды. Главное — набраться опыта на турнирах европейского, азиатского и мирового уровня».

«Перспективных учеников немало. На этом чемпионате четверо завоевали медаль высшего достоинства», — добавил Павел Бондаренко.

В разделе «кумите» среди мужчин четыре из пяти золотых наград взяли бойцы из клуба «Кейхацу». Рафаэль Акбаров стал лучшим в весовой категории до 60 килограммов, Гянжали Абасов — в весе до 84 кг. В весе до 75 кг отличился Эрбол Жумалиев, свыше 84 кг — Адилет Шадыканов. Урмат Абдилаев из Джалал-Абада победил в категории до 67 кг.

Среди женщин география чемпионов оказалась шире. В категории до 50 кг первое место заняла Эльнура Камчыбекова (Джалал-Абад), до 55 кг — Айгерим Приева (Ош), до 68 кг — Канышай Балкыбекова («Кейхацу»). В весе до 61 кг чемпионкой КР стала Кымбат Тойтонова, свыше 68 кг — Айсулуу Баялиева (обе из Иссык-Кульской области).

В разделе «ката» первенствовали Болотбек уулу Адилет (Иссык-Кульская область) и Милана Убейдулаева (Федерация шотокан).
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