Каратисты из Кыргызстана выиграли шесть медалей на чемпионате Азии

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии по карате-до WKF, завершившемся в городе Астане (Казахстан). Об этом сообщила азиатская федерация данного вида спорта.

В соревнованиях участвовали около тысячи спортсменов из 35 стран. На счету сборной КР по три серебряные и бронзовые медали. В разделе «кумите» среди кадетов второе место заняли Дилназ Соотбаева (весовая категория до 47 килограммов) и Калысбек Нурланбек уулу (до 57 кг). Среди молодежи в весе до 61 кг второй стала Кымбат Тойтонова.

У взрослых в категории до 84 кг Гянжали Абасов занял третье место. Среди молодежи в весе до 75 кг третьим стал Эрбол Жумалиев. В командных состязаниях в разделе «ката» Калысбек Касымбеков, Алишер Саякбаев и Кутман Уланбеков также на третьей строчке.