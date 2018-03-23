Легенда шахмат Анатолий Карпов прибудет в Бишкек

Фото ulpravda.ru. 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов

В Бишкек приедет легенда шахмат, многократный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР Милан Турпанов.

По его словам, визит приурочен к V республиканскому турниру на кубок президента Кыргызстана, проходящему 17-23 марта в Бишкеке. На 24 марта намечено награждение победителей и призеров, и Карпов будет в нем участвовать.

«В 2017-м Анатолий Евгеньевич дважды приезжал в КР по приглашению нашей федерации — на Кубок президента и первый в истории чемпионат Азии среди ЛОВЗ. Предстоящий визит станет праздником для юных игроков и подспорьем для развития и популяризации шахмат в КР», — отметил Милан Турпанов.